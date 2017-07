Da kommt einiges auf uns zu. Experten warnen vor einer Stechmückenplage gewaltigen Ausmaßes. Millionen und Abermillionen Moskitos haben sich bereits die Servietten umgebunden. Die warme und feuchte Witterung der vergangenen Wochen hat den lästigen Plagegeistern Vorschub geleistet. In den vielen Pfützen und Tümpeln, die nach heftigen Regenfällen entstanden sind, fanden die Larven ideale Voraussetzungen, um sich ungestört und prächtig zu entwickeln.

Der Tanz der Vampire hat bereits begonnen. Jenseits des Weißwurstäquators soll es besonders schlimm werden. Aber auch in den gemäßigten Regionen Deutschlands dürfte das große Kratzen und Jucken nicht mehr lange auf sich warten lassen. Am Ammersee musste ein am Gewässer gelegenes Restaurant nach einem invasionsartigen Überfall gieriger Blutsauger vorrübergehend schließen. Bis zu 40 Stiche hatten einzelne Gäste kassiert.

Am verbreitesten bei uns ist die gemeine Hausmücke. Sie bekommt derzeit Verstärkung durch die aggressiven Frühjahrs- und die Überschwemmungsmücken. Weltweit gibt es etwa 3.500 verschiedene Stechmückenarten. Bei uns etwa 50. Zum Problem wird zunehmend auch die eingeschleppte Asiatische Tigermücke. Eine brandgefährliche Spezies, die neben anderen Viruserkrankungen das mitunter tödliche verlaufende Chikungunya-, Zika und Denguefieber unter die Leute bringt.

Extrem lästig sind darüber hinaus auch die "Bremsen", die, einmal auf Einkaufstour, kaum zu bremsen sind. Dabei handelt es sich aber um Fliegen. Sie sind deutlich gieriger und auch größer als Moskitos, ihr Biss ist tiefer und schmerzhafter. Gemein ist ihnen allen, dass nur die Weibchen stechen. Sie benötigen das Blut zur Entwicklung der befruchteten Eier. Die Herrn der Schöpfung sind da wesentlich umgänglicher…[...]