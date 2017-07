a sicher, sehr komfortabel sogar. Ein gutes Wasserbett kann sich selbst in eingenommener Sitzposition komplett an Ihren Körper anpassen. Ihre Beine werden durch ihr niedrigeres Gewicht automatisch höher gelagert, so dass man eine optimale Sitzposition erhält. Im Gegensatz zum verstellbaren Lattenrost passt sich die Matratzenoberfläche genau Ihren Körpermaßen an. Trotzdem wird eine durchgehende Matratzenoberfläche beibehalten, auch wenn einer der Partner sitzt und der andere liegt.

Welches Gewicht hat ein Wasserbett ?

Das Gewicht eines Wasserbettes ist abhängig vom Typ.

Eine Standardwassermatratze hat eine Höhe von 21 cm. Die Breite und Länge werden durch die Form des Schaumrandes bestimmt und können somit das Gewicht verringern. Es kann daher von folgendem ausgegangen werden: ein typisches Wasserbett kann dadurch ein Maximalgewicht von 210 kg/m² erreichen.

Kann mein Wasserbett durch die Wohnungsdecke brechen ?

Uns ist kein einziger Vorfall bekannt, wobei ein Wasserbett durch eine Decke gebrochen ist oder durch das Gewicht Beschädigungen aufgetreten sind. Das Gewicht eines Wasserbettes bereitet normalerweise keiner Deckenkonstruktion Probleme, denn es besitzt eine sehr gleichmäßige Gewichtsverteilung. Vergleichsweise die Druckbelastung Ihres Kühlschrankes, 50 x 50 cm, ist höher als der gleiche Ausschnitt eines Wasserbettes. Sollten Sie eine Familienfeier planen, mit sagen wir mindestens 10 Personen, machen Sie sich kaum Gedanken über die Gewichtsbelastung Ihres Wohnzimmers. Die 10 Personen sind aber schwerer und haben eine höhere Punktbelastung als es ein normales Wasserbett je erreichen könnte. Selbst bei den schwersten Hardside Wasserbetten hat es noch nie Probleme in dieser Hinsicht gegeben.

Kann man seekrank werden ?

Von einem solchen Phänomen, welches einem Wasserbettenschläfer widerfahren sein könnte, ist bisher kein einziger Fall bekannt, gleichfalls kann dieses aus medizinischer Sicht ausgeschlossen werden. Das Wasserbett selbst wird nur dann in Schwingung versetzt, wenn Sie sich selbst im Bett bewegen. Diese dadurch ausgelöste Schwingung des Wassers wird unmittelbar von der integrierten Stabilisierung gedämpft. Beachten Sie auch noch, dass sich das Verlangen Ihres Körpers nach Bewegung durch den kaum noch spürbaren Auflagedruck der Wassermatratze um ein Vielfaches verringert.



