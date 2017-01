Mit der blauen Serie, den Bosch Power Tools, stehen für Industrie und Handwerk besonders leistungsfähige, ergonomische Werkzeuge und Maschinen mit einer komfortablen Handhabung zur Verfügung. Damit erzielen nicht nur die Profis perfekte Arbeitsergebnisse. Unter Heimwerkern und Gartenbesitzern ist jedoch die „grüne Reihe“ von Bosch allseits bekannt und beliebt. Denn mittlerweile umfasst das Sortiment von Bosch drei große Bereiche: Die Bosch Gartengeräte – Garden Tools - für einen rundum gepflegten Garten, die handlichen Heimwerker Maschinen (grün) und die langlebigen und robusten Bosch Professional Werkzeuge (blau).



Unter den Gartengeräten finden Hobbygärtner alle Geräte, die für die Pflege das ganze Jahr über gebraucht werden ist: So gehören Handrasenmäher, Sichelmäher und Rasenroboter zum Standard der Garden Tools. Ebenso zählen Trimmer, Rasenbelüfter, Gras- und Strauchscheren, elektrische Heckenscheren zu den Gartengeräten, auf die kein Gartenbesitzer verzichten kann. Gartensauger, Laubsauger, Hochdruckreiniger oder Gartenhäcksler erleichtern die Pflege und vereinfachen viele Gartenarbeiten.



Die Gartengeräte sind ebenso zuverlässig, qualitätsvoll und einfach zu bedienen wie die Bosch Heimwerker Maschinen. Diese Elektrowerkzeuge decken das gesamte Spektrum an Geräten, die in Haus und Hof üblicherweise zum Einsatz kommen. Zum Sägen, Bohren, Schrauben, Hämmern oder Meißeln hat Bosch ein breites Sortiment mit vielseitigem Zubehör entwickelt.

Für professionelles Arbeiten, für Handwerk und Industrie gibt es von Bosch die Power Tools. Das Programm umfasst Sie Bohrmaschinen, Bohrhämmer oder Schlagschrauber mit Spezial-Zubehör. den professionellen Bosch Power Tools sind Sie auf der sicheren Seite. Auch zum Schleifen und Polieren bietet das Professional Programm Bandschleifer, Exzenterschleifer oder Schwingschleifer, Geradschleifer, Doppelschleifmaschinen und Deltaschleifer für präzises und sicheres Arbeiten. Die stationären Geräte von Bosch Professional zeichnen sich durch hohe Genauigkeit und exakte Werte aus. Hierunter fallen zum Beispiel Ortungsgeräte, Entfernungsmesser oder Geräte zur Winkelmessung. Die blauen Geräte von Bosch sind in allen Kategorien auch als akku-betriebene Versionen verfügbar. Energie für einen langen Arbeitstag liefert die Power Unit von Bosch. Die transportable Einheit kann auch im Gelände eingesetzt werden.



Vor 80 Jahren hätte sich Robert Bosch wohl nicht träumen lassen, dass sich seine Vision von handlichen Elektrowerkzeugen zu einem umfangreichen Bosch-Sortiment entwickelt. Seine grundlegenden Ideen - einfache Bedienung, gute Qualität und hohe Zuverlässigkeit – gelten bis heute für alle Bosch-Produktlinien. Doch der Name Bosch steht auch für revolutionäre Entwicklungen und technischen Fortschritt.



