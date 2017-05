Die Besonderheiten der Kosmetikserie von LITORAGE aus dem hohen Norden von Schleswig-Holstein besteht aus den Wirkstoff-Komplexen mit Rotalgen, Nordsee-Ouellet, Sylter Austernschale, reiner 8% Natursole und Rügender Heilkreide.

Eine Systempflege für die Haut und Haar, die die natürliche Regeneration unterstützen und den Zellernerungsprozess in Gang halten und beschleunigen. So können altersbedingte Hautalterungen aufgehalten werden und die Haut bleibt in Balance.



LITORAGE Kosmetik mit reinen Wirkstoffen aus dem Meer



z.B. die regenerierende LITORAGE Peel-Off Algenmaske

oder die LITORAGE Austern Pflegecreme mit Lichtschutz



https://www.litorage.de/collections/pflege/products/litorage-body-creme-mit-sylter-austernschale