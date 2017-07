Armbanduhren sind für einige Leute einfach nur Zeitmesserät und für andere Modeaccessoires. Für Jungen muss eine Armbanduhr aber oft nur „cool“ sein. Beim Uhrenkauf für Jungen sollte man auf einiges achten und es gibt einige Modelle und Marken, die besonders interessant sind.



Das Design einer Jungenuhr sollte für das Kind optisch ansprechend, aber zugleich auch so zeitlos wie möglich sein. Kinder ändern, besonders in jungen Jahren, oft ihren Geschmack und eine Uhr sollte dies überdauern. Außerdem sollte die Uhr von guter Qualität sein, damit Sie nicht durch Stürze oder unachtsame Behandlung kaputtgeht.



Eine Marke die sich sehr gut für Jungen eignet ist Casio. Die Firma bietet spezielle Kinderuhren an, sowohl in digitaler als auch analoger Ausführung. Casio Uhren sind generell sehr hochwertig und haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber selbst die Uhren der G-SHOCK Reihe für Erwachsene eignen sich sehr für Jungen. Sie sind extrem widerstandsfähig und sehen richtig „cool“ aus. Allerdings sind diese Modelle etwas teurer als die Modelle, die speziell für Kinder geeignet sind.



Eine gute Alternative sind die Kinderuhren der Marke Swatch. Die Schweizer Firma überzeugt ebenfalls mit hoher Qualität zu erschwinglichen Preisen. Zudem bietet Swatch eine sehr große Auswahl an Uhren speziell für Kinder, sodass für jeden Jungen etwas dabei ist; ob man nun nach einer ganz simplen Uhr sucht oder nach einem richtigen Chronographen.



Zudem bieten S.Oliver und Scout ebenfalls hochwertige Uhren speziell für Kinder an, die mit speziellen Ziffernblättern und Armbändern speziell für Jungs überzeugen.



Alles in allem ist die Auswahl an Kinderuhren für Jungen recht groß. Marken wie Casio oder Swatch eignen sich besonders gut und liegen in einem niedrigen Preissegment. Je nach Geschmack können Sie dann entweder nach einer digitalen oder analogen Uhr Ausschau halten. Neben schlichten langlebigen Designs gibt es auch noch Ziffernblätter, die mit spezifischen Themen versehen sind und spezielle Interessen der Kinder ansprechen.