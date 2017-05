Die Friseurkosten stellen monatlich einen recht großen Posten im Haushaltsbudget dar. Vor allem Herrenhaarschnitte sind häufig recht unkompliziert, weshalb beim Lieblingsfriseur hier oft die Haarschneidemaschine zum Einsatz kommt. Möchte man sich die lästigen Friseurkosten sparen, sollte man über den Kauf eines Haarschneiders nachdenken. Diese schneiden, dank zahlreicher Längenaufsätze, sicher jegliches Kopfhaar. Moderne Modelle haben gute Scherköpfe aus Edelstahl oder Keramik und werden auch mit dickem Haar spielend leicht fertig. Viele Haarschneider sind wahre Allround-Wunder und eignen sich nicht nur für das Kopfhaar. So finden sich zahlreiche Aufsätze für Nasen- und Ohrhaar im Lieferumfang. Selbst Aufsätze als Bartschneider haben einige Haarschneidemaschinen zu bieten. Damit lassen sich selbst 3-Tage-Bärte perfekt pflegen.

Moderne Haarschneider sind quasi wartungsfrei, ein wiederholtes Ölen des Scherkopfes ist nicht nötig. Man sollte lediglich nach jedem Schnitt den Scherkopf mit der im Lieferumfang befindlichen Bürste reinigen. Ansonsten sind Haarschneidemaschinen extrem langlebig und robust. Die Schermesser behalten sehr lang ihre Schärfe. Bei der Auswahl des Haarschneiders sollte man allerdings vorsichtig sein und auf ein Markenprodukt vertrauen. Günstige Haarschneidemaschinen vom Discounter erfüllen nur in den seltensten Fällen normale Ansprüche.

Günstige Haarschneider von Markenherstellern sind bereits ab rund 25 Euro zu bekommen. Bevorzugt man einen Profi-Haarschneider müssen circa 125 Euro investiert werden. Hier erhält man dann allerdings bereits ein Qualitätsprodukt, wie man es auch in professionellen Friseursalons findet.