Aus Portugal von der Algarve EU - CistusTee Bio Zistrosen Kraut geschnitten 150 Gramm.

Der Bio Cistus Tee (Cistus Ladanifer) ist nicht nur ein ausgesprochener Gesundheitstee, zum Bespiel bei Erkältunge, sondern auch ein grandioser schmackhafter Erfrischungstee. Mit Honig oder Kokosblütenzucker versüßt oder pur, kann er heiß oder kalt getrunken werden.

Die Zistrose Rockrose (Cistus Ladanifer) ist wie ihre östliche Cousine Cistus Incanus sehr reich an Polyphenolen. Cistus Ladanifer liefert hierbei überwiegend gesundheitsfördernde Ellagitannine (Gerbstoffe).Für die Cistus Tee Zubereitung genügen wenige Kräuter, gerne auch mit anderen Teesorten vermischt, um sich ein wundervolles Aroma und die Natur der Algarve in die Tasse und in den ganzen Raum zu holen.

Einfach köstlich und dann noch gesund. Was will man mehr.