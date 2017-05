Den ganzen Tag an der Rezeption oder in ähnlichen Arbeitsbedingungen stehen zu müssen, kann die Abende aufgrund schmerzender Füße trüben. Auch für die Knie ist es nicht gut, wenn sie den ganzen Tag belastet werden. Stehstühle können Abhilfe schaffen. Immer dann, wenn gerade nur abgewartet wird, können die Füße und Knie stehend entlastet werden. Für die Kunden ist dennoch kein Unterschied zu sehen. Der Stehstuhl benötigt nur wenig Raum und wird nicht einmal auffallen, wenn er an passender Stelle aufgebaut wird.

Die Nachfrage nach Stehstühlen ist natürlich geringer, da viele auch nicht auf die Idee kommen, solch einen Stehstuhl zu verwenden. Dennoch finden sich mit https://buerostuhlshop.tv/stehstuhl mehrere Modelle von Bimos und Interstuhl. Die Auswahl von Buerostuhlshop ist schlichtweg so groß, dass selbst selten nachgefragte Bürostühle zu finden sind.

Die Stehstühle können auch in der Produktion oder bei Buchlesungen den Alltag vereinfachen. Bei fast identischer Kopfhöhe werden die Füße und Knie soweit entlastet, dass die Abende einem erhalten bleiben. Würden die Füße und Knie schmerzen, bliebe einem nur noch der Video- oder Computerabend über. Dank dem Stehstuhl können jedoch Erledigungen gemacht, Freunde besucht oder Sport getrieben werden. Damit zahlen sich Stehstühle bereits aus. Wer hingegen empfindliche Knie hat und diese den ganzen Tag belastet, der hat bald richtige Probleme an den Knien. Stehstühle können damit auch zum Erhalt der Gesundheit beitragen.

Stehstühle werden selten nachgefragt, dennoch haben sich Bimos und Interstuhl bei der Entwicklung große Mühe gegeben und nicht gespart. Die Stehstühle lassen sich auf jeden Menschen individuell einstellen. Weiterhin ist kaum etwas vorhanden, was abnutzen oder kaputt gehen kann. Mit dem richtigen Kauf haben die Kunden auf lange Sicht die Füße und Knie entlastet. Interstuhl ist von sich derart überzeugt, dass sogar eine Langzeitgarantie über 10 Jahre ausgesprochen wird. Bei normaler Verwendung halten diese Stehstühle also wenigstens diese 10 Jahre, sonst könnte diese Garantie nicht ausgesprochen werden.

Auch bei den Dreh- oder Besucherstühlen setzen die bei Buerostuhlshop geführten Hersteller auf Qualität. Zugleich wird on Demand nach Kundenwunsch produziert. Die Bürostuhl-Modelle werden als Baukasten in der Bestellmaske angeboten, der Kunde kann sich frei entscheiden. Dabei werden die Preise soweit geändert, dass jeder nur das bezahlt, was er wirklich bestellt. Mit der Fertigung nach Geldeingang schonen die Hersteller ihre liquiden Mittel und können on Demand so günstig Bürostühle produzieren, wie andere Hersteller es mit großen Serien machen. Wer wenige Wochen Lieferzeit abwarten kann, der hat mit der on Demand Bestellung bei Buerostuhlshop nur Vorteile.