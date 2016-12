Wer gelegentlich mehrere Sitzgelegenheiten für Vorträge oder Schulungen benötigt, der wäre mit dem Freischwinger ohne Armlehne gut beraten. Im Sortiment von Bürostuhlshop finden sich ganz verschiedene Ausführungen von diesen bequemen Sitzgelegenheiten. Einige Modelle lassen sich durchaus achtfach oder noch häufiger übereinander stapeln. Damit nehmen diese Stühle nur wenig Platz im Geräteraum ein. Sie sind zudem leicht und könnten selbst ohne Rollboden schnell in den Veranstaltungsraum gebracht werden. Freischwinger sind zudem sehr robuste Stühle, an denen so schnell nichts kaputt gehen wird. Gerade bei gelegentlicher Verwendung werden Freischwinger in guter Qualität pro Generation höchstens einmal gekauft.

Im Sortiment von Buerostuhlshop findet der Kunde bequeme, robuste, schöne und zugleich erschwingliche Freischwinger ohne Armlehne. Buerostuhlshop setzt auf deutsche Hersteller mit gutem Ruf, die in Deutschland on Demand produzieren. In der Bestellung gibt der Kunde die gewünschte Ausführung von seinem Modell an. Nach der Kaufabwicklung beginnt die Produktion. Bis zur Lieferung dauert es deswegen wenige Wochen, dafür erhält der Käufer allerdings seinen Freischwinger nach Wunsch. Er sucht sich nicht nur die Farbe sondern auch das Material vom Bezug aus. Er kann damit seine Räume noch einfacher im eigenen Stil einrichten. Bei den Freischwingern bietet im Sortiment von Bürostuhlshop der Hersteller Interstuhl die meisten Modelle an. Interstuhl hat sich einen eigenen Schwerpunkt auf Freischwinger gesetzt und kann mit den Fertigungsanlagen und Durchsatzzahlen sehr günstig in sehr guter Qualität produzieren. Interstuhl ist deswegen sehr überzeugt von den eigenen Sitzgelegenheiten. Neben der Vollgarantie von meist drei Jahren wird auf viele Modelle eine Langzeitgarantie von 10 Jahren gewährt. Interstuhl kalkuliert hierbei eine regelmäßige Nutzung oder sogar den Dauereinsatz. Werden die Freischwinger jedoch nur gelegentlich verwendet und ansonsten trocken und sauber gelagert, sollten sie weit länger als 10 Jahre halten. Freischwinger ohne Armlehne

mit Lederbezügen sollten jedoch gelegentlich gepflegt werden und halten auch dann nicht so lange, wie strapazierfähige Stoffbezüge. Es liegt dank der on Demand Fertigung jedoch an den Kunden, ob sie auf sehr lange Sicht kaufen oder mit einem schicken Lederbezug Akzente setzen.

Mit Bürostuhlshop können nicht nur Freischwinger ohne Armlehne bestellt werden. Viele Freischwinger werden mit Armlehne geliefert, sowie es das ganze Sortiment an Drehstühlen für den Büroalltag gibt. Gerade wegen der on Demand Fertigung wird jeder Kunde sein Modell zugleich in der passenden Ausführung für seine Büroräume finden. Jeder Kunde kann seinen individuellen Bürostuhl bestellen und diesen sogar auf die Farben oder Stilrichtungen vom Unternehmen abpassen. Deswegen und wegen der sehr guten Qualität bietet Bürostuhlshop die bessere Auswahl und das bessere Angebot.