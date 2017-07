Ein Wasserbett kann NICHT platzen, weil ein Wasserbett ein druckloses System ist. Sie können sich bei geöffneten Füllstutzen auf ein Wasserbett setzen und trotzdem tritt kein Wasser aus, so dass selbst bei einer eventuellen Perforation der Wassermatratze sich das Wasser nur sehr langsam in der Sicherheitswanne

sammeln würde. Die heutigen Produktionsmethoden garantieren Schweißnähte ohne Schwachstellen und die meisten Wasserbetten haben heutzutage sorgfältig verschweißte und flexible Ecken. Alle Wasserbetten haben eine Sicherheitsfolie um die Matratze, die bei einer eventuellen Perforation das austretende Wasser auffängt und dafür sorgt, dass kein Wasser aus Ihrem Bett austreten kann.



Kein Problem mit Haustieren

Das ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Haustier ein Wasserbett beschädigt. Der Überzug, der jede Wassermatratze umgibt, schützt sie auch gegen scharfe Krallen und Zähne. Es könnte jedoch sein, dass Ihre Haustiere Ihr Wasserbett genau so gerne mögen wie Sie ... aber wer kann ihnen dafür nicht recht geben.



Schadet es dem Wasserbett, wenn Kinder drauf rumspringen ?

Nein, im Gegensatz zu herkömmlichen Matratzen werden die unterstützenden Eigenschaften eines Wasserbettes nicht durch ständige oder extreme Belastung verändert. In einem Wasserbett werden Sie ja vom Wasser selbst unterstützt, und dessen Eigenschaften ändern sich nicht. Ein Wasserbett behält so immer 100% seines Komforts und seiner Unterstützungsleistung.



Kann eine Zigarette mein Wasserbett beschädigen ?

Ja. Natürlich wird der Überzug eines Wasserbettes, genau wie jeder Stoff durch eine brennende Zigarette beschädigt. Die Wassermatratze selbst kann aber nur oberflächlich angesengt werden. Das Wasser unter der Matratzenoberfläche verbreitet die Hitze augenblicklich über eine große Wassermasse, so dass keine hohen Temperaturen im Vinyl entstehen können. Somit kann das Vinyl einer gefüllten Wassermatratze im Prinzip nicht mit einer Zigarette perforiert werden. Wenn Sie Ihre Matratze doch lokal beschädigt haben, reicht das anbringen eines Reparaturklebers um die Lebensdauer Ihrer Wassermatratze zu gewährleisten. Rauchen im Bett bleibt natürlich, auch für den Wasserbettschläfer, sehr ungesund und gefährlich.



Kann mein Wasserbett perforiert werden ?

Ja, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Scharfe Objekte können ja nur die Matratzenhülle perforieren, wenn Sie diese durch den dicken Überzug stecken. Bei einer normalen Benutzung des Wasserbettes kommt dieses natürlich nicht vor.



Kann ich eine Perforation der Matratzenhülle selbst reparieren ?

Das Reparieren einer Perforation der Wassermatratze ist sehr einfach. Da eine Perforation normalerweise an der Oberseite der Wassermatratze passiert, wird nur sehr wenig Wasser austreten. Man kann die Reparatur dann auch durchführen, ohne die Wassermatratze ausleeren zu müssen. Hierzu benutzt man den meistens mitgelieferten Reparatursatz. Wenn die Reparatur durchgeführt ist, ist das Wasserbett wie neu. Ein gut repariertes Loch beeinflusst die Lebensdauer Ihrer Wassermatratze nicht.



