Günstige oder billige Massenware in der Kosmetikindustrie besteht aus Inhaltsstoffen, die meistens nicht sehr förderlich für die Hautgesundheit sind.



Wer Wert auf ausgesuchte, positive Inhaltsstoffe legt, die der Hautgesundheit zuträglich sind und Kosmetik mit Anti-Aging-Stratgien für ein langes, faltenfreies Hautbild verwenden möchte, ist gut beraten nach dem Motto "Weniger" ist mehr zu verfahren"



Also kein Parabene, keine Mineralöle, keine Hormone und keine halogenorganischen, künstlichen Konserviere.



LITORAGE Meereskosmetik mit Sylter Rotalgen, Austernschalen-Extrakt, reiner 8% Natursole, Nordsee-Quellet und Rügender Heilkreide legt Wert auf ausschließlich positive Inhaltsstoffe.



Die Haut fühlt sich wie befreit an, ist klar und glatter und wie zu neuem Leben erweckt.

LITORAGE ist keine Massen-Kosmetik, sondern eine Luxus-Hautpflege zum fairen Preis. Bei der Qualität werden keine Abstriche in Richtung Prost gemacht.



Die ehrliche Meereskosmetik aus Kiel.



LITORAGE Algen- und Heereskosmetik für eine gesunde Haut in Balance.