Die richtige Hautpflege legt den Grundstein für ein natürliches Strahlen der Haut.

Wahre Schönheit-Booster ist eine Gesichtsreinigung mit dem LITORAGE Reinigung-Gel, besonders wenn mann ein Würstchen zur Hilfe nimmt, dass abgestorbene Hautschuppchen sanft löst.



Feuchtigkeit ist der Schlüssel für einen Glow-Effekt der Haut. Die hochkonzentrierten Algenwirkstoffe in den Algenfluida von LITORAGE können als Liquid Care Produkt die Hautschutzbarriere optimal durchdringen und in der Tiefe die Feuchtigkeitsdepots füllen.

Jetzt ist es Zeit für eine reichhaltige Pflege, die das Hautbild verfeinern undRötungen und Linien mildern.



Regelmäßig angewendet zeigt sich nach kurzer Zeit eine strahlend schöne Haut, die im Gleichgewicht ist. Das Leben kann so schön und einfach sein.

Mit der richtigen Hautpflege mit den hochwertigen Zutaten aus Rotalgen, Queller, Austern Extrakt und Natursole.



