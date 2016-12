Jetzt für Silvester bestellen, es sind nur wenige Einzelstücke am Lager. Wir haben dieses Kleid von 111 € auf 59,99 € reduziert.



Königin der Nacht - mit zahllosen funkelnden Pailletten ist diese glamouröse Kreation der hellste Stern am Partyhimmel. Rundum mit eckigen Pailletten - auf dem Oberteil glatt in Reihen verarbeitet, auf dem ausschwingenden Rockteil größere Pailletten freier angeordnet für unterschiedliche Glanzeffekte. Schmale Träger längenverstellbar. Figurbetonte Silhouette mit elastischer Taillennaht und angesetztem Rockteil. Bindegürtel aus schimmerndem Stoff. Kniefreie Länge ca. 90 cm. Obermaterial, Bindeband und toniges Futter aus 100% Polyester.

Mode bis zu 70 % günstiger ggü. UVP, z.B. Samt-bzw. Velvet-Blazer, Steppmäntel, Diesel-Pullover im Zebra-Look, denken Sie auch schon an Weihnachten oder Silvester, hier gibt es neben tollen Outfits, z.B. eine Paillettencorsage von APART in Gold oder ein APART Paillettenkleid in Silber. Die meisten Artikel lagern bei Amazon und werden SOFORT verschickt.