Der neue EPSON EH TW 9300W hat eine Helligkeit von bis zu 2.500 ANSI Lumen und einen Kontrast von bis zu 1.000.000 : 1. Er unterstützt Ultra HD Blu-rays in der HDR Wiedergabe und verfügt über eine 4K E-Shift Technologie. Neben diesen Ausstattungsmerkmalen verfügt der 9300W als erster Projektor über die drahtlose Übertragungsmöglichkeit von ULTRA HD Signalen. Somit müssen Sie keine HDMI Kabel verlegen. Leider will Epson dem Kunden keine kostenlosen 3D Brillen beilegen. Wir haben unsere Hi-SHOCK 3D Brillen Black Diamond / Scarlet Heaven / Black Heaven RF getestet und können diese nur weiterempfehlen.

Diese geht Brille auch für ein sony VPL HW65 Beamer. Sie wirken sehr hochwertig und haben ein sehr schönes Design



Laut unserer Käufer ist diese Brille mindestens so gut wie die originale Brille von Epson, dabei ist sie deutlich günstiger und wird dazu auch noch mit gutem Zubehör geliefert (einer Brillenhülle und Pflegetüchern). Die Funktionalität der Brille liegt gleichauf mit den Originalen von Epson. Ebenso passen mir beide ganz gut von der Form her. Die Akkulaufzeit ist ähnlich, hier hat die Black Heaven sogar einen Tick länger durchgehalten. Das alles für den halben Preis ist sehr ordentlich und empfehlenswert.