Bei dem ersten Artikel sprachen wir von der Ergonomie, sie ist ein wichtiger Aspekt bei den 3D Brillen. Denn Technologie soll den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Selbst Apple's Erfolg basiert auf diesem Konzept. Die grundlegende Idee ist, Produkte zu entwickeln, die für Menschen und nicht für die Wissenschaft gemacht sind. von unnutzbarer Technologie ist keine Rede bei Hi-Shock. Jedoch ist es nicht einfach verschiedene Wissenschaften zu verbinden. Um Produkte zu entwickeln muss man es meistern, Ergonomie, Biologie und Technologie zu verbinden.

Bei der Produktion von 3D-Brillen fungiert die Biologie als Richter, denn sie stellt Verbrauchsbedingungen. doch langsam wird es Zeit, dass sie eine aktive Rolle in der Entwicklung zu spielen beginnt. die Biometrischen Funktionen der Nutzer sollen erleichtert und nicht gefordert werden. Noch mal sprechen wir also von der Ergonomie, denn bei Hi-Shock werden wir uns auf diesen Punkt konzentrieren, um unsere Kunden vollkommen zufrieden zu stellen. Wir wollen bei der Produktion mit unseren Nutzern zusammen arbeiten, weswegen wir sehr auf Rezensionen bei Amazon oder Google sehr großen Wert legen. Denn diese Beurteilungen helfen uns dabei uns ein Bild davon zu schaffen, was wir bislang erreicht haben und von dem, was noch weiter erarbeitet werden muss.

Doch auch unsere Konkurrenz ist wichtig, denn wir wollen stets besser als die Kokurrenz und besser als wir selbst sein.



Euer Hi-Shock team