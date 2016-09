Die Zahlen lügen nicht, wir sind nie einer Marke treu, denn wir kaufen nie nur die gleiche Marke.

Besonders in der Tech Branche war dies auffällig, unser Fernseher war auch nicht immer von Samsung, es sei denn Sie brachten etwas Neues heraus. Auch bei 3D Brillen und VR Headsets ist dies der Fall. Und damit Kunden, die auch so sind, keine Probleme bekommen, arbeiten wir an 3D Brillen, die zu den meisten Marken kompatibel sind. Denn unser Ziel ist es, den Kunden zu ermöglichen, Ihren Geschmackszyklus beibehalten zu können. Politisch korrekt bedeutet dies, dass wir den Geschmacks- und Bedarfszyklus unserer Kunden anpassen.



Denn eine solche Situation haben wir alle schon erlebt, sei es bei Druckern und Tinte oder bei Kaffeemaschinen und Kaffeekapseln. Denn selbst das Gericht hat darüber schon entschieden und einen Weg gezeigt. Nun also die Frage, die Kompatibilität der 3D Brillen als Gesetz oder Folge des gesunden Menschenverstandes?

Unabhängig davon, dass die EU Gesetzgeber an diesem Punkt schon arbeiten oder nicht, möchten wir bei Hi-Shock die Kompatibilität der 3D Brillen und VR Headsets als Priorität setzen. denn für uns ist es eine Frage des gesunden Menschenverstandes. Selbst bei Google ist es klar, dass Kunden nicht nur nach einer 3D Brillenmarke suchen, besonders wenn diese oftmals alle sehr teuer sind, sondern nach kompatiblen 3D Brillen für Ihren Fernseher.



Kompatibilität vs. Markenpolitik?

Es klingt wie ein Wortspiel, doch die Kompatibilität eines Produkts und die Markenpolitik eines Unternehmens sind nicht.. unkompatibel. Der Wert einer Marke setzt sich aus der Nutzbarkeit Ihrer Produkte zusammen. Und genau bei diesem Punkt werden wir bei Hi-Shock einen Schritt weiter denken.

Wir arbeiten nicht nur an der Kompatibilität unserer 3D Brillen mit anderen Marken, sondern auch an der Kompatibilität unserer Produkte mit den physiologischen Aspekten unserer Kunden, wie dem Körper und der Bewegung. wir sprechen von der Suche nach der perfekten Ergonomie.



Eurer Entwickler von Hi-Shock 3D Brillen und VR Headsets