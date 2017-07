Blumengeschäft Wolfenbüttel: Brautstrauß - Ihr individueller Brautstrauß aus Wolfenbüttel



Ihr individueller Brautstrauß für Braunschweig, Salzgitter, Wolfenbüttel



Blütenzauber kreativ & mehr ist spezialisiert auf Hochzeitsblumenschmuck und auch auf Ihren Brautstrauß in Wolfenbüttel – Braunschweig Salzgitter. Er ist eines der Highlights der Hochzeitsfloristik und unterstreicht die Schönheit der Braut. Farblich und in der Blumenauswahl passend zum Hochzeitskleid hebt sich der Brautstrauß vom gesamten Hochzeitsblumenschmuck ab. Denn an diesem schönsten Tag des Lebens steht die Braut, und natürlich auch der Bräutigam, im Mittelpunkt des feierlichen Familienfestes.



Aus unserer Erfahrung gilt immer noch die Rose als Symbol der Liebe und Leidenschaft und findet sich in verschiedenen Farbtönen und Größen im Strauß wieder. Wir von Blütenzauber kreativ & mehr aus Wolfenbüttel verwenden aber auch andere traditionelle Blumen wie Orchideen, Callas, Flieder, Lilien oder Myrthen. In einem persönlichen Gespräch mit Ihnen haben wir Zeit, mit Ihnen zusammen den schönsten Brautstrauss für Sie zusammenzustellen.



Indivduell für die Traumhochzeit zusammengestellt – alles aus eigener Herstellung

Blütenzauber kreativ & mehr steht aber auch für die gesamte Hochzeitsfloristik. Einen Überblick und über unser Sortiment für den Hochzeitsblumenschmuck finden Sie hier!