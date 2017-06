Das Wasserbett fördert die Gesundheit. Die Wirbelsäule liegt automatisch richtig. Es ist die beste Lösung gegen Rückenschmerzen. Das Wasserbett paßt sich Ihrem Körper an, und zwar in jeder Lage. Durch die gleichmäßige Verteilung des Körpergewichts werden Beschwerden wie Rücken- und Nackenleiden, Rheuma und Arthritis behoben und das Wasserbett ermöglicht dadurch die vollkommene Entspannung.

Ein ausgeruhter, langanhaltender Tiefschlaf fördert erheblich die geistige und körperliche Entwicklung, aufgrund ungestörter und gleichmäßiger Blutzirkulation werden längere Tiefschlafphasen erreicht, und das Drehen und Wenden wird erheblich bis ganz vermieden, dadurch erheblich längere Tiefschlafphasen und bessere Regeneration.

Wasserbettenschlaf trägt dazu bei, sich morgens frisch zu fühlen und hilft, entspannt einen neuen Tag zu genießen. Das Wasserbett bietet immer die richtige Temperatur im Winter wie im Sommer, weil die Temperatur der Heizungen nach Ihren individuellen Bedürfnissen einstellbar und bis zu 36 Grad regelbar sind.

Das Wasserbett ist hygienisch unschlagbar, da die Matratzenauflagen bis 60 Grad waschbar und daher für Allergiker die optimale Lösung sind. Wasserbetten sind in puncto Hygiene nicht zu überbieten, der Kern nimmt keinen Körperschweiß oder Körperabsonderungen auf und ist abwaschbar, die Textilauflage ist abnehmbar, waschbar bzw. kochfest, das Wasser wird mittels Konditionierer frisch gehalten. Die Körperfeuchtigkeit wird durch die aufsteigende Wärme der Wasserbettmatratze nach oben weggetragen und kein Schmutz oder Milben-Nährstoff dringt in die Wassermatratze ein.

Ein Wasserbett kann in jeden vorhandenen Bettgestell Rahmen integriert werden. Einstiegshöhen nach Wunsch. Jedes Wunschmaß der Einsitzhöhe ist lieferbar !

Von Standardhöhe um ca. 40 cm über Komforthöhe um ca. 50 cm bis zur Seniorenhöhe ab ca. 60 cm.



Weitere Information https://www.dormito.de