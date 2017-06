Schlafen wie in einem 5 Sterne Hotel . Wie und wo und vor allem womit ist dieses möglich? Mit neuen modischen Trends sich eine ganz private Wohlfühloase schaffen. Betten in unterschiedlichen Farben und Materialien, also passend für jeden Wohnstil zusammen stellen ist heutzutage kein Problem mehr. Wirklich Bahnbrechende Neuerungen sind in diesem Jahr eher selten zu finden, jedoch wird Altbewährtes intensiv weiterentwickelt und bekannte Liegesysteme perfektioniert. Der momentane Trend geht eindeutig zu den Boxspringbetten. Als Material hat das Massivholz weiterhin die Nase vorn, wenn es um hochwertige Schlafzimmereinrichtungen geht. Man kann natürlich erkennen, dass die Qualität der Boxspringbetten immer besser wird. Hinsichtlich der Optik wird mittlerweile nicht nur mit dem altbekannten Design gearbeitet, sondern bei der äußeren Gestaltung mit Kombinationen aus Massivholz gesetzt wird. Beim Liegesystem an sich sorgen neue Topper-Materialien, wie z.B. sehr anpassungsfähiger Gelschaum, für besten Liegekomfort. Gerade der rustikale Charme von Holzbetten überzeugt und erlebt weiterhin eine Renaissance. Eben dieses moderne Design und lebhafte Maserungen kombinieren Natürlichkeit mit geradlinigem Wohnstil. Aufgrund der zunehmenden Verschmelzung von Schlaf- und Wohnzimmer wird die Gemütlichkeit weiterhin großgeschrieben. Dabei wird wert auf ansprechend gepolsterte Kopfteile gelegt, die zum behaglichen Liegekomfort führen und zu Fernsehabenden im Bett animieren. Auch der Kopf- und Fußbereich kann mittlerweile im Boxspringbereich elektrisch verstellt werden, um den Liegekomfort nochmals besser individuell darzustellen. Ob Bettrahmen, Podeste und Kopfteile in Buche walnuss gebeitzt oder in Eiche gekälkt sind ohne weiteres darzustellen. Den letzten Schliff erhält Ihr Schlafzimmerdurch Nachttische, Kommoden, Bilder und Regale.