Der Comfort Bezug



Dormito fertigt seit über 20 Jahr in der eigenen Schneiderei in Dortmund Matratzenbezüge für TFK-Matratzen, Doppeltaschenfederkern Matratzen und Wasserbetten. Alle Materialeien unserer Bezüge sind Ökotex Standard 100 geprüft. Nur reine Baumwoll- Kämmlinge und hochwertige Durabel Hohlfasern werden für unsere Matratzen-Bezüge verarbeitet. Durch die Hohlräume in den Durabelfasern bekommen Sie eine besondere Atmungsaktivität. Diese Mischung aus hochwertigen Fasern ermöglicht ein ausgeglichenes und trocknes Schlafklima. Wir können Ihnen für fast jede Matratzengröße und Höhe einen Bezug anbieten. Dormito fertigt Ihnen verschiedene Bezüge in mehreren Qualitäten an. Unsere Bezüge bestehen aus einem Unterteil (Border) und einem Bezugsoberteil, beide Teile werden mit einem robusten Reißverschluss verbunden. Noch nach Jahren können Sie bei Dormito einen Ersatzbezug bekommen in der gleichen oder ähnlichen Qualität nachkaufen. Die Reißverschlüsse der Bezüge werden sich nicht verändern. Und wenn doch, bieten wir einen Reißverschluss Service an. Dann werden Ihre alten Reißverschlüsse in einen neuen Bezug genäht, so dass alles wieder passt. Z.B. einen Comfortbezug, der Bezug ist mit 250g Baumwolle und Durabel Fasern pro qm² versteppt, hat eine weiche und kuschelige Oberfläche in Frottee und einen robusten Unterstoff mit Baumwolle und Leinen. Der Comfort-Bezug passt sich sehr gut an den Körper an ist allerdings nicht ganz so Stretch bar wie unsere anderen Bezüge. Dieser Bezug ist optimal für Kunden, die den Bezug häufig waschen möchten. Den Bezug ist bei 60 Grad in einer Haushalts-Waschmaschine leicht waschbar. Da dieser Bezug nicht sehr wuchtig und schwer ist kann man ihn Mühelos an einem Tag waschen und trocknen. Der Bezug ist nicht in der Mitte teilbar. Die Baumwoll- Fasermischung reguliert sehr gut das Bettklima, die Feuchtigkeit dampft schnell ab und sie bekommen wieder ein trocknes und angenehmes Bett. Die Materialien des Comfortbezugs haben eine Ökotex Standard 100 Zertifizierung. Die selbstverständlich immer wieder geprüft und erneuert wird. In unseren Filialen können Sie fast alle Bezüge probeliegen und sich vom Fachpersonal beraten lassen.