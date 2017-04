Der Ditex Bezug von Dormito ist der einfachste und günstigste Matratzenbezug, der aber trotzdem mit hervorragenden Liegeeigenschaften ausgestattet ist. Das Jersey Doppeltuch schmiegt sich perfekt an jede Körperkontur an und überträgt die Liegecharakteristik des Matratzenkerns 1:1 auf den darauf liegenden Menschen. Das Material entspricht der Ökotex 100 Norm, ist abnehmbar und bei 60° waschbar. Der sehr atmungsaktive Bezug ist allerdings weniger für stark schwitzende Menschen geeignet, da die Feuchtigkeitsaufnahme bei 100 g/qm nur begrenzt ist. Da der Bezug mit einem hochwertigen Reißverschluss aufgezogen wird, ist er nicht nur leicht zu waschen, sondern auch durch andere Bezüge, die bei Dormito Schlafsysteme erhältlich sind kompatibel.

Für weiter Informationen und Fragen, welcher Bezug für Sie am besten geeignet ist, stehen Ihnen unsere ausgebildeten Mitarbeiter gerne zur Verfügung.