Häufig klagen Kunden über Rückenschmerzen beim liegen. Es ist nicht ganz einfach, immer die richtige Matratze zu finden und vor allem dann nicht wenn schon Rückenschmerzen vorhanden sind. Gerade deshalb ist die Wahl der richtigen Matratze äußerst wichtig, um den oben genannten Problemen vorzubeugen. Das Material und die Verarbeitung sind ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl der Matratze. Denn hier gibt es zahlreiche Varianten, die von den Naturmaterialien über die klassische Federkernmatratze bis hin zu den Latex- und Kaltschaummodellen reichen. Da der Mensch in der Nacht rund 0,7 Liter Flüssigkeit verliert, sollten diejenigen, die leicht schwitzen, eine Matratze aus Naturmaterialien wählen. Denn diese weisen den Vorteil auf, dass sie die Feuchtigkeit besser transportieren. Doch der wichtigste Aspekt bei Rückenproblemen ist, das die Matratze körpergerecht reagiert und den Druck an den Körperkontaktstellen reduziert. Damit das auch funktioniert, muss die Matratze sich den individuellen Ansprüchen des Schlafenden anpassen. Man kann es mit einem Maßanzug vergleichen in Bezug auf Körperform, Körpergröße und Gewicht des Schläfers. Selbst die Schlafgewohnheiten, wie z.B. Rücken-, Seiten- oder Bauchlage sowie der häufige Wechsel der Schlafposition spielen eine wichtige Rolle bei Rückenproblemen. Aus diesem Grunde hat Firma Dormito es sich zur Aufgabe gemacht, Kaltschaummatratzen, Wasserbetten und Boxspringsysteme individuell für die Größe, das Gewicht und die Körperform eines Kunden anzufertigen.Durch die perfekte Anpassung drehen und wenden Sie sich nachts weniger. Ihre Tiefschlafphasen werden nicht unterbrochen und häufig verschwinden die Rückenschmerzen. Unsere Boxspringvariante oder auch Doppel – Taschenfederkern Matratze wird von hunderten Federn gestützt, die in einer Box stehen. Dieses System liegt wie ein Boxspringbett auf einer einstellbaren Unterfederung, welches in ein neues oder vorhandenes Bett eingebaut werden kann. Bei der Firma Dormito können Sie 100 Tage die vorhandenen Module in der Unter und Oberfederung testen und gegebenenfalls austauschen. Wir fertigen Ihnen neue Zonen 100 Tage lang kostenlos. Nur so erhalten Sie eine perfekt auf Ihren Körper abgestimmte Matratze.