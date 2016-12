Matratzen für Übergewichtige - Hart oder weich?

Guter Schlaf ist für alle wichtig. Aber insbesondere wenn man etwas mehr wiegt, ist die Auswahl der geeigneten Matratze entscheidend. Nicht weil der Schlaf bei höherem Gewicht einen anderen Stellenwert hat, aber weil es mehr zu beachten gibt, um die richtige Matratze zu finden. Denn bei höherem Gewicht wird der Körper druckempfindlicher und damit anspruchsvoller an die Liegeeigenschaften einer Matratze. Welche Matratze ab 110 kg Körpergewicht ist denn dann die richtige? Bei Übergewicht stehen insbesondere 6 Kaufkriterien im Vordergrund: Härtegrad, Höhe, Zonierung, Atmungsaktivität, Langlebigkeit und Preis. Der Härtegrad wird von H1 (sehr weich) bis H5 (sehr hart) klassifiziert. Hersteller geben oft pauschal die Empfehlung, ab 110 kg eine H4 und ab 140 kg eine H5 Matratze zu nehmen. Abgesehen von dem Umstand, dass man immer die Körpergröße mit einberechnen sollte, braucht kein Übergewichtiger eine H5 Matratze. Denn nur weil man schwerer ist, sollte man nicht einfach eine festere Matratze nehmen. Vielmehr wird man mit mehr Gewicht auch druckempfindlicher. Wieso gibt es dann aber überhaupt diesen Härtegrad? Zum einen aus Unwissenheit in der Industrie: Matratzen werden meist nicht von Personen konzipiert, die wirklich übergewichtig sind. Zum anderen aus reinen Gewährleistungsgründen: viele Matratzen in mittel-fester Härte H3 würden bei 150 kg Körpergewicht keine 2 Jahre überstehen. Empfehlung: Für den Komfort auch bei hohem Körpergewicht eine H4 und keine H5 Matratze nehmen. Die Höhe der Matratze ist bei Übergewicht ebenfalls entscheidend. Jedem sollte klar sein, dass bei geringer Bauhöhe auch kaum Material zum Einsinken vorhanden ist. Bei normalem Körpergewicht wird oft ca. 21 cm Gesamthöhe empfohlen. Ist man etwas schwerer, steigen der Körperumfang und damit auch der Bedarf etwas weiter einsinken zu können. Daher sollte dann die Matratze eine Gesamthöhe von mindestens 23 cm haben. Eine gute Matratze ist immer in Zonen eingeteilt. Aber gerade bei Übergewicht wird es noch mal wichtiger, dass der Hüftbereich ausreichend fest ist, die Schulter aber gerade bei Seitenschläfern soft ausfällt. Hier ist wirklich auf die Qualität dieser Zonierung zu achten. Bei günstigeren Matratzen wird oft im Schulter- und Hüftbereich die gleiche Festigkeit verbaut. Das führt aber gerade bei Übergewicht dazu, dass die Schulter zu fest und die Hüfte viel zu soft ist. Deshalb ist darauf zu achten, das mit unterschiedlichen Festigkeiten in der Schulter- und Beckenzone gearbeitet wird. Taschenfederkernmatratzen sind punktelastisch und stehen für eine gute Anpassung an die einzelnen Körperzonen. Kaltschaummatratzen mit extrem hohen Raumgewicht garantieren eine lange Formstabilität ohne Kuhlenbildung und durch einzelne Zonen eine gute Körperanpassung.

Neu bei Dormito: Wasserbett Bezug