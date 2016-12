Die Kaltschaummatratze bietet wie jede andere Matratze auch eine Reihe von Vorteilen. Ihr wohl größter Vorteil ist ihre hohe Anpassungsfähigkeit an den Körper. Daher gelten Kaltschaummatratzen auch als besonders rückenschonend. Ein weiteres Merkmal der Kaltschaummatratze ist eine äußerst hohe Punktelastizität. Bei schweren Körperpartien, wie zum Beispiel Schulter oder Hüfte, können diese bequem in die Matratze einsinken. Andere leichtere Körperstellen werden hingegen optimal gestützt. Unabhängig von der Liegeposition passt sich die Kaltschaummatratze an die Körperkontur der schlafenden Person an. Auf diese Weise verhilft sie der Wirbelsäule zu einer geraden und ergonomisch gesunden Haltung. Diese Matratzenart zeichnet sich zudem durch ein gutes Federungsverhalten bei einer Veränderung der Schlafposition aus. Liegemulden, welche gerade bei unruhigen Schläfern schnell entstehen können werden auf diese Weise abgefedert. Die Matratzenoberfläche nimmt stattdessen in Kürze ihren Ursprungszustand an. Durch das gute Federungsverhalten der Matratze wird auch bei veränderter Schlafposition ein optimaler Liegekomfort dargestellt. Liegemulden, welche gerade bei unruhigen Schläfern schnell entstehen können werden auf diese Weise abgefedert. Die Matratzenoberfläche nimmt stattdessen in Kürze ihren Ursprungszustand an. Zudem ist dieses Matratzensystem völlig geräuschfrei. Dies ist gerade dann von Vorteil, wenn sich zwei Personen ein Bett teilen. Unruhiges Schlafverhalten und häufiges drehen und wenden werden so vom Gegenüber als nicht störend empfunden. Ein weiterer Vorteil der Kaltschaummatratze ist die Offenporigkeit der Schaumstruktur. Zusammen mit den integrierten Luftkammern und den Belüftungskanälen sorgen Sie für eine optimale Luftregulierung der Matratze. Dies verhindert die Ansammlung von Feuchtigkeit und sorgt für ein hygienisches und angenehmes Klima. Durch ihre hervorragende Wärmeisolation speichert sie die Körperwärme länger als die meisten anderen Matratzenarten. Deshalb profitieren gerade sehr schnell frierende Menschen von dieser Eigenschaft. Neben einer Reihe an Vorteilen hat eine Kaltschaummatratze natürlich auch gewisse Nachteile. Wer auf der Suche nach einer neuen Matratze ist, sollte die Vor- und Nachteile der Matratze genau abwägen und sich überlegen, in wie weit er bereit ist diese hinzunehmen. Die Kaltschaummatratze stellt ab einer Temperatur von 400 Grad ein Brandrisiko dar. Es gibt aber die Möglichkeit schwer entflammbare Bezüge zu kaufen. Da die Kaltschaummatratze über keine Komponenten verfügt, welche für eine Stabilisierung der Matratze sorgen, benötigt sie eine federnde Unterlage in Form eines Lattenrostes. Dieses stellt in einigen Fällen einen nicht unerheblichen weiteren Kostenfaktor dar.

