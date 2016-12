Hardside Wasserbetten waren die Ersten Wasserbetten auf dem Markt. Hardside Betten haben keinen Schaumrahmen sondern die Wassermatratzen liegen mit einem Vollmantel in einem stabilen Holzrahmen der genau die Höhe und Größe der Matratze entsprechen muss. . Das ganze System ruht auf einem Sockel, der das Gewicht gleichmäßig auf den Boden verteilt. Das System bietet einen hervorragenden Liegekomfort und ist dabei preisgünstig. Der Einstieg in ein Hardside Wasserbett ist dementsprechend unbequem und hart. Sie sinken bei einer Wassermatratze mit wenig Beruhigung sehr stark in die Matratze ein und müssen beim Aussteigen über die harte Bettkante aussteigen, das kann für Menschen die älter oder nicht mehr ganz so beweglich sind sehr anstrengend sein. Allerdings haben Sie bei einem Hardside Wasserbett die Größtmögliche Liegefläche die Sie bekommen können. Es gibt spezielle Hardside Wassermatratzen und Sicherheitsfolien. Der Unterschied zu den Softside Matratzen besteht darin das die Hardside Matratzen gerade sind. Bei einem Wasserbett in der Größe 180 x 200 haben Sie auch eine Liegefläche von 180 x 200. Heute ist es schwer einen Bettrahmen für ein Hardside Wasserbett zu bekommen, da viele Hardside Matratzen 22-23 cm hoch sind. Moderne Bettrahmen sind aber nur 16 – 20 cm hoch und die reicht nicht für die Hardside Matratzen. In der Regel muss man sich einem Bettrahmen selber bauen.