Gelbetten erfreuen sich seit einigen Jahren immer größerer Beliebtheit und können als Unterart des Wasserbettes bezeichnet werden. Im Grunde hat das Gelbett genau den gleichen Aufbau wie ein Wasserbett, nur dass das Schwingen der Matratze, statt durch Vließeinlagen wie beim Wasserbett, durch eine Gelierung der Wasserfüllung erreicht wird.

Dem Wasser wird ein Granulat zugeführt, das es in eine zähflüssige Masse verwandelt. Der Vorgang ist am besten mit dem Anrühren von Kleister beim Tapezieren zu vergleichen. Ziel ist es, den vermeintlich unangenehmen Schaukeleffekt eines Wasserbettes zu entschärfen, ohne aber die positiven Liegeeigenschaften einzuschränken.



Genauso wie beim Wasserbett mit seinen unterschiedlichen Beruhigungsgraden ist die Wahl eines Gelbettes reine Geschmacksache des Schläfers. Wer auf das schwebende Gefühl einer freeflow Matratze steht, wird eine Gelmatratze ebenso ablehnen wie eine extrem stark beruhigte Wassermatratze. Wer aber eine eher „entschärfte“ Version des drucklosen Liegegefühls sucht, wird beim Gelbett fündig werden.

Hauptproblem bei diesem Matratzensystem ist allerdings die mangelnde Beheizbarkeit und die höheren Folgekosten. Während bei Wasserbetten die wohltuende Wärme direkt beim Liegenden ankommt, leitet die Gelfüllung die Temperatur nur sehr träge weiter. Die Gelmatratze wird an der Unterseite warm, die Wärme kommt aber oben nicht an. Daher wurden Gelbetten lange Zeit ohne Heizung verkauft, wobei die Gefahr der Körperauskühlung durch einen entsprechend isolierenden Bezug ausgeglichen wurde. Leider fällt dann ein wichtiger Wohlfühlaspekt , nämlich die entspannende Wärme, weg und es besteht zusätzlich die Gefahr, dass sich an der Unterseite des Bezugs Stockflecken bilden. Speziell für Gelbetten entwickelte Heizsysteme sind mit 200-300 EUR deutlich teurer als Wasserbettheizungen und dürften, aufgrund der schlechteren Wärmeleitwerte, auch bei den Verbrauchswerten höher liegen.

Für ein Doppelbett benötigt man für die Gelierung der Matratzen bei mittlerer Wasserhärte ca. 4-6 kg Granulat zu etwa 35 EUR/kg. Um ein Gelbett abzubauen, muss man das Gel mit Kochsalz wieder verflüssigen: Je nach Gelierungsgrad wird ca. entsprechend etwa ein Drittel bis die Hälfte der Menge des eingefüllten Granulats an Salz benötigt. Es ist also immer ein Zusammenwirken verschiedener Indikatoren, die das Liegegefühl bestimmen. Der Hauptpunkt für den richtigen Liegekomfort beim Gelbett, wie beim Wasserbett übrigens auch, basiert auf der exakt ausgelegten Füllmenge. Beim Wasserbett geht das über Wasser rein oder Wasser raus. Wenn bei diesem Vorgang nun auch noch der Aggregatzustand der Füllung zu beachten ist, dürfte das viele Menschen überfordern. Vielleicht ist dies der Grund, warum Gelbetten in den allermeisten Filmen, Fotos und Darstellungen, die man im Internet so sieht, sehr häufig deutlich überfüllt wirken. Ein Umstand, der einem den Spaß an einem solchen Bett verderben