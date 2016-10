Der größte Anteil Allergiger reagiert auf Hausstaubmilben. In allen Matratzen befinden sich Hausstaubmilben. Ca. 70% findet man in der Matratze und davon ca. 50 % im Bett. Die Restlichen 50% finden sich in Kopfkissen, Bezügen und Oberbetten wieder.



Der menschliche Körper bietet einen fantastischen Nährboden für Hausstaubmilben. Sie fühlen sich in feuchter, warmer Umgebung besonders wohl. Da der Mensch im Durchschnitt ca. 500 ml Flüssigkeit pro Nacht ausschwitzt, ist eine perfekte Grundlage vorhanden.



Der Schweiß sammelt sich im Laken und auch in der Matratze an.



Mit Hilfe der Materialien einer Matratze kann man allerdings die Konzentration an Milben reduzieren.



Um dagegen zu wirken, sollte der Matratzenbezug entscheidende Kriterien erfüllen. U.a. sollten die Matratzen über einen abnehmbaren Bezug verfügen. Der Bezug sollte also praktischerweise mit einem Reißverschluss ausgestattet sein, ggf. in der Hälfte mittig teilbar (je nach Bettanmaß) damit dieser auch in die Waschmaschine passt.



Durch regelmäßiges Waschen bei 60° werden der Milbenkot, der Verantwortlich für die Allergien ist, heraus gespült und die Hausstaubmilben abgetötet. Die Matratzenbezüge sollten regelmäßig gewaschen werden. Die Konzentration von Milben ist in herkömmlichen Matratzen ist deutlich höher als in Matratzen mit waschbaren Bezüge.



Ein trockenes Schlafklima reduziert Milben nachweislich zusätzlich. Eine gute, atmungsaktive Matratze reguliert die Zirkulation der Feuchtigkeit und schafft so ein trockenes Schlafklima.



Ebenfalls wird durch regelmäßiges Wenden und Lüften der Matratze dieser Trocknungsprozess wirkungsvoller. Eine klimaregulierende Matratze und deren Bezug, sind also für Allergiker besonders empfehlenswert.



Dormito Bezüge beinhalten BW-Kämmlinge, das sind Baumwollfaser Mischungen der PES Stützfasern für viel mehr Bausch und kurzstapelige Baumwoll-Kämmlingen für eine erhöhte Feuchtigkeitsaufnahme zugegeben wird. Die Kämmlinge kommen aus der Kammgarnspinnerei.



Desweiteren reagieren Allergiger sensibel auf Schad- und Duftstoffe. Leider sind in vielen Angeboten evtl. von Discountern schadstoffbelastete Materialien in der Matratze wieder zu finden. Diese werden aus Kostengründen verwendet. Beispielsweise Öle als Beschichtung für Textilfasern oder diverse Kleber die einzelne Bestandteile einer Matratze zusammen halten. Diese belastenden Matratzen sind verantwortlich für Atemwegsreizungen, deren Inhaltsstoffe oft jahrelang noch ausdünsten und somit allergieanfällige Menschen noch weiter belasten. Aus dem Grund bietet Dormito beispielsweise aus Ökotex 100 zertifizierten Materialien an. Weil uns Ihre Gesundheit wichtig ist.