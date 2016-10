Hinter beginnenden Rückenschmerzen stehen nicht zwangsläufig Verschleißerscheinungen der Wirbelsäule die sofort behandelt werden müssen. Gelegentlich auftretende, leichte Rückenschmerzen beim Liegen entstehen weil beim hinlegen die Schwerkräfte horizontal auf Ihre Wirbelsäule wirken.



Stundenlanges liegen in einer ungünstigen Körperhaltung führt zu einer Daueranspannung der Muskulatur, Bänder, Sehnen und Bandscheiben. Durch eine Überlastung kommt es zu schmerzenden Entzündungen. Von den Rückenschmerzen geplagt bewegt man sich automatisch vorsichtiger und weniger um den Rücken zu schonen, was wiederum eine Schwächung der Rückenmuskulatur zur Folge hat. Man befindet sich in einem Kreislauf der auf Dauer zu ernsthaften Rückenproblemen bis hin zum Bandscheibenvorfall führt.



Heutzutage entstehen die meisten Rückenprobleme durch eine Schwächung der Rückenmuskulatur, die durch Bewegungsarmut und falsche Körperhaltung entsteht. Bildet sich die Rückenmuskulatur zurück übernehmen Bänder, Sehnen, Gelenke, Wirbel und Bandscheiben das Stützen der Wirbelsäule.



Wenn Ihre Matratze Ihren Rücken nicht optimal unterstützt entstehen die Rückenschmerzen beim Liegen meist im unteren Lendenbereich.



Durch den Erwerb einer individuell für Ihren Körper angefertigten Matratze können Sie diese Rückenschmerzen sofort bekämpfen. Sobald Ihr Rücken, durch die neue Dormito Matratze, morgens weniger schmerzt müssen Sie umgehend etwas gegen die Bewegungsarmut und die falsche Körperhaltung unternehmen, sonst kehren die Rückenschmerzen auf Dauer zurück. Allein durch den Erwerb der neuen Dormito Matratze wird das Rückenproblem nur pausiert und verschafft Ihnen die Möglichkeit den Teufelskreislauf zu unterbrechen.



Schlaflose Nächte mit Rückenschmerzen beim Liegen können Sie sich nicht leisten, weil Sie sonst in eine Abwärtsspirale geraten die mit Schlafentzug, Schmerzen, Lustlosigkeit usw. Ihr Wohlbefinden verhindert, was sich negativ auf Ihre Psyche auswirkt. Also warten Sie nicht zu lange mit der Lösung Ihrer Rückenschmerzen beim Liegen. Kommen Sie in ein Dormito Bettenfachgeschäft wo unsere geschulten Berater die perfekte Matratze für Ihren Rücken individuell für Sie zusammenstellen. Sie können bei Bedarf 100 Tage lang kostenlos Ihren Federkern tauschen und für sich weiter optimieren bis Sie mit der besten Matratze für Ihren Körper Ihre Rückenschmerzen beim Liegen los sind.



Viele Kunden schwören bei Rückenbeschwerden auf das Dormito Wasserbett, welches mit dem druckfreien Liegen und der wohltuenden Wärme die Muskulatur entkrampft und die Schmerzen verschwinden lässt.



Wasserbetten gelten als Referenzklasse bei der Körperanpassung. Mit unseren orthopädischen Matratzen erreichen wir deren Anpassung bereits zu 95 %. Auch die gleiche wohltuende Wärme können Sie mit unserer Heatme Matratzen Heizung nutzen um Ihre Verspannungen zu lösen. Das Bett wird dabei ohne Stromkabel oder Elektrosmog beheizt, weil die Heatme wie eine Fußboden Heizung funktioniert.



Seit 1987 sind über 100.000 Dormito Kunden Ihre Rückenschmerzen los geworden.