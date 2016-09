Keine Matratze passt besser zu Ihnen als eine die speziell für Ihren Körper angefertigt wird und nachträglich geändert werden kann.



Das Fußbett bei Schuhen gibt es für Männer und Frauen in 25 verschiedenen Größen und keiner versucht ihnen weiß zu machen das ein Schuh für alle passt.



Die Matratzen Industrie produziert unzählige Modelle zigtausendfach identisch. Dabei soll jede Matratze für sämtliche Körpergrößen und -Formen gleich gut passen.



Dormito fertigt für jeden Kunden eine individuelle, persönliche Matratze.



Bei unserem Schlafsystem können Sie den Baumwoll-Bezug abnehmen und bei 60° in der Maschine waschen.



Auch das wärmeisolierende Feinpolster kann abgenommen und gewaschen werden.



Darunter liegt der Doppel-Federkern mit ca. 1000 Federn pro Person.



33 Federreihen mit Drahtstärken von 1,4 bis 2 mm platzieren wir exakt abgestimmt auf Ihr Gewicht, Größe und Körperstatur.



So erhalten Sie eine Matratze die optimal nachgibt und Sie perfekt unterstützt.



Erst beim Probeschlafen zuhause lernen Sie Ihre Matratze richtig kennen. Benötigen Sie die Schulter etwas weicher und die Lendenstütze etwas fester, kein Problem.



Bei Bedarf fertigen wir Ihnen einen neuen, optimierten Federkern, für 100 Tage kostenlos.



Zuhause entnehmen Sie einfach das zu tauschende Modul, und legen den optimierten Federkern ein.



Selbst wenn Sie mehrere industriell gefertigte Matratzen zuhause Probeschlafen würden, erhalten Sie nie den perfekten Liegekomfort eines Dormito Schlafsystems.



Denn wenn Sie vielleicht bei einer Matratze X nur eine weichere Schulterzone bräuchten und sie deshalb gegen eine weichere Matratze Y tauschen ist dann zwar die Schulterzone gut doch die Hüfte nicht mehr fest genug.



Auch der Aufwand durch das hin und her schaffen ist enorm und deshalb belässt man es einfach bei der nicht optimalen Matratze.