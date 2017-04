Basiswissen über Augenpflege:

Ganze 10- bis 15-mal blinzelt das Auge pro Minute. dabei bewegen sich circa 15 der insgesamt 22 Musiken, die das Sinnesorgan umgeben. Dias macht die Augenpartie zu der am meisten beanspruchten Zone im ganzen Gesicht. DieHaut ist hier viel dünner als im restlichen Gesicht. Die Folge: Eine zu kurze Nacht oder ein Glas zu viel macht sich am Morgen schon mal mit dunklen Schatten, Schwellung oder Trockenheitsfältchen bemerkbar.



Hier kommen werkstoffreiche Augenseen und Augencremes ins Speil.

Optimal feuchtigkeitsspendend und rückfettende Inhaltsstoffe aus Algenextrakten sorgen für antioxidative und abschwellende Eigenschaften.. Sie fördern die Durchblutung, regen die Kollegenbildung an und mildern Fältchen und Augenschatten.



LITORAGE Augenlid mit Sylter Rotalgen & Queller Extrakt

LITORAGE Augencrews mit Sylter Austernschalen Extrakt



Gut verträglich und pflegend für alle Hauttypen geeignet, auch besonders für empfindliche und zu Irritation neigender Haut.



LITORAGE Meereskosmetik