Nicht nur im Privathaushalt, sondern auch in vielen Wirtschaftszweigen wird eifrig gespart, um am Monatsende noch liquide zu sein. In der Gebäudereinigung wird hart um die Aufträge gekämpft, wer kann, der unterbietet alle anderen. Wenn es die benötigten Reinigungsmittel oder Reinigungsgeräte bei 1plushygiene im Schnäppchenmarkt zu Schnäppchenpreisen gibt, ist das vielen willkommen. Sie erhalten im Sortiment von 1plushygiene ohnehin eine erstklassige Auswahl von ausgesuchten Markenprodukten für die Gebäudereinigung. Diese werden sogar zu sehr vernünftigen Preisen kalkuliert. Wenn ein Teil der notwendigen Waren im Schnäppchenmarkt deutlich günstiger zu haben ist, dann ist es allemal ein guter Kauf.

Im Sortiment von 1plushygiene gibt es neben dem Schnäppchenmarkt auch die Aktionsartikel. Wenn das eigene Lager geräumt wird, das Verfallsdatum näher rückt oder der Einkäufer einen guten Abschluss machte, werden hier die Restbestände oder Posten zu Aktionspreisen angeboten. Es handelt sich immer um einwandfreie A-Ware. Wenn es sich hingegen um B-Ware mit kleinen Mängeln handelt, geht alles in den Schnäppchenmarkt, in dem sogar noch bessere Preise kalkuliert werden. Es sind oft nur die Verpackungen minimal beschädigt oder der Hersteller hat sein Programm umgestellt. Die Auslaufmodelle sollen deswegen nicht entsorgt werden. Weiterhin gibt es im Schnäppchenmarkt immer die Rückläufer anderer Kunden. Wer bei 1plushygiene bestellt, hat immerhin ein Widerrufsrecht. Die zurück gesendeten Artikel sollen ebenfalls nicht auf den Müll.

Wer als Gebäudereiniger einen guten Großhandel sucht, der kann sich auf der Website oder direkt im Schnäppchenmarkt unter https://www.1plushygiene.de/de/schnaeppchenmarkt umschauen. Neben Gebäudereinigern bestellen viele Pflegeeinrichtungen, Gastronomen oder sonstige Unternehmen bei 1plushygiene. Es wird durchaus ein Einzelhandel unterhalten. Das Warensortiment ist für Privatkunden jedoch nicht interessant. Wer hingegen Reinigungschemie in 20 Liter Gebinden, Spezialreiniger, sehr robuste Staubsauger, modulare Reinigungswagen oder Hygienepapier, Windeln für Erwachsene oder Gastro-Verpackungen benötigt, der wird bei 1plushygiene fündig. Die Lagerhaltung ist darauf ausgelegt, dass laufend Kunden nicht nur eine Packung, sondern einige bestellen. Auch größere Reinigungsunternehmen oder Pflegeeinrichtungen werden ihre benötigten Mengen deswegen nach der Bestellung auch zügig geliefert erhalten.

Wer regelmäßig bei 1plushygiene eine Bestellung auf gibt, kann immer wieder im Schnäppchenmarkt einige Euro sparen. Viele Artikel halten sich sehr lange oder sogar über Jahre. Es kann auch gestöbert und bei Gefallen auf Lager bestellt werden, wenn es die liquiden Mittel hergeben. Da die Versandkosten moderat kalkuliert werden, macht es jedoch Sinn, die Lagerfläche zu schonen und häufiger zu ordern. Ob so oder so, 1plushygiene hat die gute Auswahl von Markenprodukte für die Gebäudereinigung. Zugleich ist 1plushygiene ein seriöser und zuverlässiger Versandhandel, hier kann auch in Jahren noch zu vernünftigen Preisen gekauft werden.



