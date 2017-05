Zum Produktsektor der Hygiene gehören saubere sanitäre Einrichtungen, in denen es bei den Waschbecken Seifenspender gibt. Demnach wäre das Sortiment von 1plushygiene ohne den „ingo-man classic“ Spender von Ophardt unvollständig. Dieser Seifenspender kann deswegen samt einiger geeigneter Desinfektionsmittel bei 1plushygiene bestellt werden. Es handelt sich um eine Empfehlung, wenn es wirklich hygienisch zugehen soll. Ob es in der Lebensmittelverarbeitung, Laborräumen oder in Krankenhäusern ist, der „ingo-man Classic“ macht sich nicht allein optisch gut.

Das Gehäuse ist aus beständigem Material, welches leicht zu reinigen ist. Die Dosierpumpe kann ausgestauscht werden, sollte sie einmal kaputt gehen. Der Dosierhebel ist aus Edelstahl. Diesen Seifenspender gibt es in verschiedenen Ausführungen mit kurzem oder langem Dosierhebel. Gerade im Arbeitsstress sind lange Dosierhebel die bessere Wahl. In jedem Fall handelt es sich um eine erstklassige Qualität, die durchaus ihren Preis hat. Dafür halten diese Seifenspender sehr lange und lassen sich auch nach Jahren noch sehr leicht reinigen. Für Bereiche, in denen wirklich gegen Keime gekämpft wird und es sehr sauber zu gehen soll, sind diese Seifenspender eine Empfehlung. Mit https://www.1plushygiene.de/de/seifenspender-kartusche/ophardt-ingo-man-classic-spender-500-ml.html kann sich jeder direkt von der Schlichtheit, Funktionalität und Notwendigkeit dieser Spender für Flüssigseife oder Desinfektionsmittel überzeugen. Der Bedienhebel kann sogar mit dem Ellenbogen bedient werden, um mit der anderen Hand die Reinigungsflüssigkeit auf zu fangen.

Die Hygiene ist nicht nur in der Lebensmittelproduktion oder in Pflegeeinrichtungen wichtig. Im Hotel- oder Restaurantbetrieb geht es auch um den Eindruck auf die Gäste. Wenn diese sich in den sanitären Einrichtungen ekeln, gehen sie das nächste Mal wo anders hin. Wer eine gewisse Klasse bieten will, der muss auch die sanitären Einrichtungen bedenken. Der leicht nach zu füllende „ingo-man Classic“ von Ophardt ist möglicherweise keine Schönheit. Dieser Spender funktioniert und hält sowie er den Eindruck bei den Waschbecken nicht ruinieren würde. Die Gäste sind eben nicht nur über schöne, sondern auch funktionierende sanitäre Einrichtungen froh und freuen sich über hygienische und leicht zu bedienende Spender für Flüssigseife oder Desinfektionsmittel. Damit kann sich dieser auf Funktionalität und Hygiene ausgelegte Spender von Ophardt selbst in den Gäste WCs blicken lassen.

Wer bereits eine Bestellung bei 1plushygiene aufgibt, der kann direkt das Hygienepapier, die Reinigungschemie und die Reinigungsgeräte für die sanitären Einrichtungen oder anderen Räume mit bestellen. Das Sortiment von 1plushygiene zielt darauf ab, dass der Gebäudereiniger oder die Putzkräfte alles aus nur einer Hand bestellen können. Gesparte Zeit ist immerhin auch Geld wert. Mit vielen Reinigungsmitteln oder Reinigungsgeräten von 1plushygiene lässt sich in den richtigen Situationen sogar viel Zeit sparen.