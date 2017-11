In der Produktion kommt es genau wie im Büroraum auf die Hygiene an, die Anforderungen an die Reinigungschemie sind jedoch anders. In der Werkhalle sind ölhaltige Substanzen oder auch Ablagerungen von schmierigem Schmutz keine Seltenheit. Maschinenreiniger müssen deswegen anders als Innenraumreiniger beschaffen sein. Mit 1plushygiene sollen Reinigungskräfte alles aus einer Hand finden, womit Maschinenreiniger nicht fehlen dürfen. Diese eignen sich nicht allein für die Metallverkleidung von Maschinen, sondern auch für Boden- und Wandflächen. Sie sind jedoch ganz anders als andere Bodenreiniger, da sie für die Maschinen einen Korrosionsschutz bieten und deswegen das Metall nicht angreifen. Gerade von Pramol-Chemie AG gibt es mit 1plushygiene verschiedene Maschinenreiniger, um für jeden Anwendungsbereich in der Werkhalle das passende Reinigungsmittel zu haben.

In einer großen Werkhalle mit Maschinen, die mehrere Meter hoch sein können, greift man als Reinigungskraft natürlich nicht zum kleinen Putzlappen, dieser kommt höchstens in den Ecken und Kanten zum Einsatz. Die Maschinenreiniger können bei passender Verwendung in Hochdruckreinigern und Reinigungsmaschinen eingesetzt werden. Es darf natürlich kein Strom auf den Geräten liegen, wenn diese mit dem Hochdruckreiniger für die weitere Reinigung eingenebelt werden. Einige Maschinenreiniger sollen nach dem Säubern nicht einmal entfernt werden, damit der Korrosionsschutz erhalten bleibt. Bei einer massiven Verschmutzung würde man die Maschinen erst reinigen und dann noch einmal mit dem Maschinenreiniger einnebeln.

Ob es sich um schmierige Ölreste, Kohlenstaub, Staub von anderen Materialien, abgesetzte Dämpfe, Brandschäden oder auch die verbraucht wirkende Plane vom LKW handelt, unter https://www.1plushygiene.de/de/anwendungsgebiete1/reinigungschemie/maschinenreiniger.html gibt es den passenden Maschinenreiniger. In den meisten Maschinenhallen geht es weniger um die optische Wirkung, als um den sauberen Arbeitsplatz. In vielen Bereichen werden sogar Luftfilter eingesetzt, um Staub zu entfernen, der in dem Produktionsbereich sonst die Ergebnisse ruinieren könnte. Auch in diesen Bereichen kann 1plushygiene einige Produkte und deren Verschleißteile bieten. Denn auch die einwandfreie Luft gehört zum hygienischen Raum und somit zum Leistungsbereich von 1plushygiene.

Ohne hygienische Verhältnisse würde die Leistung in der Produktionshalle oder dem Büroraum schnell abnehmen. Mit der richtigen Reinigungschemie kann der Reinigungsaufwand minimiert werden, womit die Maschinen oder auch Bürocomputer schneller wieder in Betrieb gehen. Die Gebäudereinigung ist deswegen ein wichtiger Aufgabenbereich. Mit 1plushygiene finden sich Grundreiniger, Spezialreiniger, Konzentrate, Maschinenreiniger und die notwendigen Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschinen oder Putzwagen. Es gibt zugleich Einscheibenmaschinen, Staubsauger oder andere Geräte, mit denen schnell alles Reine wird. Bei schwierigen Verschmutzungen wie öligen Rückständen auf Maschinen ist ein Reinigen ohne den passenden Reiniger nicht einmal möglich. 1plushygiene ist deswegen in allen Bereichen der Gebäudereiniger ein solider Partner, der den kompletten Reinigungsbedarf abdeckt.



