... so schön wird der Herbst - mit tollen Farben und kuscheligen Wohlfühlmaterialien…unsere unkomplizierten, kreativen und temperamentvoll designten Herbst-Kreationen machen spontan Lust auf Mode und Shoppen….lassen Sie sich inspirieren von eleganter Outdoormode, Kleiderkreationen und Basics für jede Gelegenheit und Strickmode ganz am Puls der Zeit….wieder mit am Start heiße Markenmode…

Für Sie reserviert: einzelne Markenstück, wie z.B. Pullover von Hilfiger schwarz/weiß, Bluse von Cinque in mauve auch als Einzelteil Maxiseidenrock taupe.

Unter www.versand-damenmode.de finden Sie eine Vielzahl an Schnäppchen, z.B. Abendkleider für 50 €, Hosen (außer Leder) für 25 €, etc.