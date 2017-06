Blütenzauber kreativ & mehr aus Wolfenbüttel punktet in Qualität, Kreativität, Pünktlichkeit und Vertrauen in der Hochzeitsfloristik für eine Traumhochzeit



Qualität, Kreativität, Pünktlichkeit und Vertrauen sind unser Markenzeichen als Hochzeitsplaner für die Dekoration von Hochzeitsblumenschmuck von Hochzeiten in Umland Wolfenbüttel, Salzgitter, Braunschweig, Wolfsburg bis in den Harz. Blütenzauber bietet ein rundum Zufriedenheitskonzept, farblich auf alle Ansprüche abgestimmt und individuell für zusammengestellt. Eine frühzeitige persönliche Beratung wird von Doreen Mildner von Blütenzauber kreativ & mehr empfohlen, damit dem "Ja-Wort" nichts mehr im Wege steht.



Um alles abzustimmen und frühzeitig für die Traumhochzeit vorbereitet zu sein, biete Blütenzauber kreativ & mehr auf der neu gestalteten und informativen Webseite alle notwendigen Informationen und Kontaktinformationen an.



Umgesetzt wurde der neue Webseitenauftritt von Color | PR (www.prservice-wenzel.de) im Rahmen des durch die Agentur entwickelten Konzeptes "Klein- Mittelstand und Händler ans visuelle digitale Netz" anzubinden.