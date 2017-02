Albstadt, Baden-Württemberg.

Das Label für bunte, auffallende und individuelle Kommunikationsoutfits „Claudio Diamanti“ aus Albstadt, Baden-Württemberg startete das Crowdfunding-Projekt „Eggynialer Post der Persönlichkeit“, für Investitionskapital, um weiteres Wachstum ermöglichen zu können und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Für das Team stehen im Mittelpunkt hierbei höchst individuelle und kommunikative Outfits zum Ausdruck der Persönlichkeit.

Das Alleinstellungsmerkmal bei Claudio Diamanti ist, dass jedes Motiv eine Botschaft enthält, welches Teil der Persönlichkeit des Trägers ist. Die Designs des Trägers kommunizieren mit dem Betrachter. Die erfundene Trademark Eggyhams sind die Stellvertreter des Besitzers. Designs im Bereich Poker und Graffiti „erzählen“ beispielsweise Lieblingsstarthände.

Jeder Interessierte darf sich daran beteiligen und einen individuellen Beitrag leisten. Das Crowdfunding-Projekt hat eine Laufzeit bis Ende März und jeder Interessierte und Gönner darf einen individuellen, frei wählbaren Beitrag leisten. Als Dankeschöns erwarten die Funder einmalige Unikate, in Form von persönlichen Eggyhams (Comiceiern), Graffiti-Namensschriftzüge, Graffiti-Stadtnamen (jede Stadt wird umgesetzt) oder individuelle Comicköpfe als „the face that runs the place“, die mithilfe von Fotos angefertigt werden. Diese Dankeschöns werden entweder als T-Shirt oder Datei angeboten. Darüber hinaus bietet Claudio Diamanti außerdem als Extra-Dankeschön freie Shopauswahl bei den T-Shirts. Jedes Motiv aus allen Kategorien kann ausgesucht und als Shirtaufdruck gewünscht werden.

Mitwirkende unterstützen hierbei auch den Produktionsstandort Deutschland und haben die Gelegenheit Aufträge und Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern.

Claudio Diamanti – EXPRESS yourself!