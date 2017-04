Die Haut in Balance bringen. Möglichst mit sichtbaren Effekten.

Gerade in der warmen Jahreszeit zeigt man mehr freie Haut. Und da sind trockene, ruhe Hautstellen natürlich unangenehm.



Die Pflegecreme mit 8&% Natursole der Marke LITORAGE kann unterstützen bei dermatologisch trocken, empfindlicher oder schuppiger Haut wirken.

Und das ausschließlich mit Inhaltsstoffen, die der Hautgesundheit zuträglich sind.

Reine Natursole zur Hautbefeuchtung, Urea, wertvolles Jojoba-Öl.

Strahlend schöne Haut im Gleichgewicht, trotz Neigung zu trockener oder empfindlicher Haut.



Die besondere Pflegecreme mit 8% Natursole gibt es nur über unser Unternehmen INWATER Biotec aus Kiel.



Schauen Sie in unserem Online Shop unserer Marke LITORAGE.