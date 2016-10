Ob gebürtige, zugezogene oder ausgewanderte Trierer - sie alle lieben ihren Trier Ring, der oft mit einer Gravur eine ganz persönliche Bedeutung hat. So verbindet er die Generationen, wird als Glücksbringer verschenkt, schützt gegen Heimweh, ist Verlobungsring und Erinnerungsstück. Schmuckdesignerin Elena Villa bekommt immer wieder erzählt, wie sehr der Stadtring bewundert wird und welche besonderen Gespräche daraus entstehen.



Kultur zum Anstecken



„Ein Ring, der Begegnung schafft“, freut sich die Wahltriererin Elena Villa. „Ich wollte dieser wunderbaren Stadt mit ihren liebenswerten Menschen einen eigenen Stadtring geben und die vielen schönen Seiten Triers noch mehr ins Bewusstsein heben.“ Zur Passion der Designerin passt, dass sie von jedem Ring fünf Euro an die Kulturstiftung Trier spendet. Im ersten Jahr konnte sie auf diese Weise bereits 5 Stipendien für musikalische Förderung von Kindern finanzieren.



Das nächste Trier Schmuckstück feiert Premiere



Der neue Trier Anhänger wird mit persönlicher Gravur zum perfekten Geschenk passend zur Taufe, zum Geburtstag oder zum bestandenen Studienabschluss. Der Anhänger aus 925/- Sterling Silber kann in silber, silber vergoldet, bicolor oder oxidiert ausgeführt werden. Er passt an die Halskette, veredelt den Schlüsselbund oder individualisiert den Taschenanhänger.



Kulturfreunde dürfen sich auf weitere Kreationen mit der kunstvollen Stadtsilhouette freuen. Das Schmuckgeschäft „Die Villa“ in der Nagelstraße ist wochentags geöffnet von 10 bis 18.30 Uhr. Einblick in ihre Werkstatt gibt Elena Villa virtuell über www.die-villa.com. Hier geht es auch zum Gewinnspiel, das noch bis zum 6. November läuft.