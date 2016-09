Der renommierte und vielfach ausgezeichnete Künstler Clas Steinmann ist der Künstler der neuen Edition der Kulturaktien Trier. Harry Thiele, Vorstandsvorsitzenden der Trierer Kulturstiftung, und dessen Vorstandskollegin Dr. Bärbel Schulte stellten gemeinsam mit dem Künstler die Edition 2016 in der Galerie der GB Kunst im Palais Walderdorff vor. Die zwei neuen Bilder der 11. Edition erweitern die einzigartige Sammlung zeitgenössischer Kunst Trierer Künstler auf nun 22 Motive. Mit dem Erlös der auf jeweils 250 limitierten, handsignierten Exemplare fördert die Bürgerstiftung Kultur und kulturelle Bildung in Trier.



Ausgehend von der Frage „Haben Blätter eine Seele?“ hat Clas Steinmann eine gesamte Kunstserie mit dem Namen ,,halbundhalb“ geschaffen. In jedem Bild verarbeitet er ein Motiv der Natur mit einem Motiv eines vom Menschen geschaffenen Kunstwerks. Die beiden Motive werden mit einer horizontalen Linie voneinander getrennt, trotzdem werden sie als Einheit wahrgenommen. Diese Konfrontation regt den Betrachter zum Nachdenken an. Das Kunstwerk

,,halbundhalb11“ kombiniert ein Laubblatt mit einem Labyrinth, das auf der rechten Seite der Altarinsel im Trierer Dom zu finden ist. Das zweite Motiv ,,halbundhalb10“ verbindet das Laubblatt mit den Kaiserthermen.



Clas Steinmann arbeitet meist in Serien und nähert sich seinen Themen von verschiedenen Seiten. Oftmals entstehen die Motive digital am Computer und werden von ihm anschließend so lange bearbeitet, bis sie die nötige Prägnanz haben. Neben eher klassischen Motiven wie Landschaften, Pflanzen oder Stillleben finden sich daher auch geometrische Formen, architektonische Details oder Geräte aus der Elektronik oder Mechanik, denen für gewöhnlich

niemand einen ästhetischen Aspekt abgewinnen würde. Sein außergewöhnlich breites Spektrum wird zudem durch Fund- und Versatzstücke bereichert, die er zu assoziativen Montagen zusammenfügt.



Alle Exemplare der Kulturaktien wurden im aufwendigen Siebdruckverfahren gefertigt. In dieser Produktionstechnik teilt der Künstler sein Motiv in einzelne Farbbilder auf. Für jede Farbe wird fotomechanisch eine eigene Schablone als eine Art Sieb erstellt. Durch diese Siebe werden die einzelnen Druckfarben nacheinander auf das hochwertige Büttenpapier aufgetragen.

Das Drucken der neuen Kulturaktien hat die gemeinnützige Organisation A.T.P. Asbl aus Luxemburg übernommen. Der Verein bietet Unterstützung für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Beschäftigung in ihrem Integrationsbetrieb. Das zugehörige Eilenger KonschtWierk ist ein Atelier in Luxemburg, in dem sich bis zu 40 Personen mit verschiedenen Gestaltungen und Verarbeitungen zahlreicher Materialien beschäftigen. Harry Thiele betonte

den gemeinnützigen Aspekt diese Kooperation: „Mit unseren Herstellungskosten unterstützen wir gerne diesen ehrenamtlich arbeitenden Verein bei seiner Integrationsarbeit.“ Ein herzlicher Dank ging bei der Präsentation der Kulturaktien an die Gastgeberin Katharina Worring, die Vorsitzende des GB Kunst e.V. Ihr Vorstand hatte die Galerieräume des

Kunstvereins im Palais Walderdorff zur Verfügung gestellt und unterstützt die Bürgerstiftung seit Jahren als Verkaufsstelle der Kulturaktien.



Kulturaktie Trier – das besondere „Wertpapier“ für die Kultur in Trier



Renommierte und vielfach ausgezeichnete Künstler gestalten seit 2006 die Jahreseditionen der Kulturaktie. Jedes Jahr erscheinen zwei neue Motive auf hochwertigem Büttenpapier, handsigniert und limitiert in einer Auflage von je 250 Exemplaren. Sie sind zu 50 bzw. 100 Euro an zehn Verkaufsstellen erhältlich, unter anderen in Geschäftsstellen der Sparkasse, in der

Galerie G.B. Kunst, im Gut Avelsbach, in der Mayerschen Interbook, bei kunstundgegenstand Grewenig-Sauerborn, ebenso im Kulturbüro der Stadt Trier und im Bürgerbüro im Rathaus. Die bastelstube Leyendecker, das Atelier boesner und die Galerie Kaschenbach bieten zusätzlich die passende Rahmung an, von der sie jeweils eine Spende an die Bürgerstiftung leisten.

Information und Bestellung sind auch möglich unter www.kulturstiftung-trier.de oder telefonisch unter 0651-46299000.



Kunst sammeln und Kultur in Trier fördern



Inzwischen sind die Kulturaktien zu begehrten Sammelobjekten geworden und weit über die Stadt hinaus bekannt. „Die Sammlung entwickelt sich von Jahr zu Jahr weiter und ist inzwischen mit der 11. Edition zu einer eindrucksvollen Kollektion zeitgenössischer Kunst unserer Region geworden“, so Dr. Schulte. „Jede Kulturaktie steht für kulturelle Teilhabe. Hier sind jedes Jahr über 300 Menschen als „Kultur-Aktionäre“ im gemeinsamen Engagement für Trier miteinander verbunden.“ Jeder Käufer leistet mit dem Erwerb der Kulturaktien einen aktiven Beitrag zur Stärkung der Kulturlandschaft in Trier. Der Erlös aus dem Verkauf kommt der Förderung von Kunst, Kultur und kultureller Bildung in Trier zugute.



Verkaufsstellen der Kulturaktien Trier:



Atelier boesner, Castelforte-Straße 10 (passende Rahmung)

Bürgeramt Trier, Am Augustinerhof 1

Galerie Kaschenbach, Neustraße 60 (passende Rahmung)

Gesellschaft für Bildende Kunst e.V., Domfreihof, im Palais Walderdorff

Gut Avelsbach, Avelsbach 2

Kulturbüro der Stadt Trier, Simeonstraße 55

kunstundgegenstand grewenig-sauerborn, Palaststr. 13

Leyendecker bastelstube, Saarstraße 6-12 (passende Rahmung)

Mayersche Interbook, Kornmarkt 3

Sparkasse Trier, Simeonstraße 55