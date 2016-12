Das iPhone ist mehr als ein Statusobjekt zum Telefonieren. Es hat die Power von einem PC, passt in die Hosentasche und kann mit einem externen Akku jederzeit unabhängig zur Stromversorgung geladen werden. Es hat mit dem passenden Telefonanbieter fast überall Netz oder sogar schnelles Netz. Es ist das Multifunktions- Technikgerät für die Hosentasche. Geht einmal etwas kaputt, ist das für viele sehr ärgerlich. Unabhängig zu den Kosten geht es auch um Datenrettung und um die Zeitersparnis, wenn das defekte iPhone repariert wird. Ein Neugerät einzurichten, alle Kontakte, Apps, Einstellungen und Daten aufzuspielen und vielleicht auch das optionale Zubehör neu kaufen zu müssen, ist immerhin zeitraubend. Mit Screen Shop lässt sich ein normaler Defekt am iPhone meist sehr schnell reparieren. Neben dem passenden Ersatzteil wird auch passendes Reparaturwerkzeug benötigt. Für die erste Reparatur kann oft eine Box mit Ersatzteil und Reparaturwerkzeug bestellt werden, um die Kosten zu begrenzen. Hier wird im Sortiment von Screen Shop für das schwarze Retina Display für das iPhone 5 sogar noch die Hersteller- Preisempfehlung unterboten. Auch viele andere Ersatzteile werden bei Screen Shop etwas günstiger kalkuliert, womit ein Reparieren noch wirtschaftlicher wird.

Beim Ersatzteil findet der Kunde eine Reparaturanleitung. Mit YouTube findet sich meist sogar ein gutes Reparaturvideo. Damit sollte selbst die erste Reparatur bereits gelingen. Der vielleicht typischste Schaden am iPhone ist der Displayschaden. Ein neues Display ist leider eines der teureren Ersatzteile. Dennoch lohnt auch die Reparatur älterer Modelle, da diese bereits ausgereift sind und für Normalanwender auch noch in zwei Jahren genügen werden.

Wer einmal anfängt, seine Mobilgeräte zu reparieren, wird schnell ein Händchen dafür entwickeln. Bei den ersten Reparaturen ist jeder erst einmal sehr vorsichtig. Es ist wirklich wichtig, sich einen ruhigen Moment am sauberen Arbeitsplatz zu nehmen und sehr gewissenhaft die Reparaturanleitung oder das Reparaturvideo zu studieren. Wer die Grundlagen jedoch einmal verinnerlicht hat, wird es selbst bei anderen Modellen oder Herstellern einfacher haben. Dennoch sollte man nicht überstürzt und gestresst zur Reparatur ansetzen, da die empfindliche Technik ansonsten vielleicht Schaden nimmt. Mit ruhiger Hand und etwas Technikverstand wird bei einem normalen Schaden in den allermeisten Fällen mit ruhiger Hand auch die erste Reparatur bereits gelingen.

Mit Screen Shop finden sich nicht lediglich die Ersatzteile für iPhones und andere Smartphones. Es gibt zudem viele Zubehörartikel, um mit den Mobilgeräten noch angenehmer arbeiten zu können. Wer gute Displayfolien und eine Transportschale bestellt, wird vielleicht gar keine Ersatzteile mehr benötigen. Gerade dann lohnt die Bestellung bei Screen Shop.