Gute Handys werden nicht verschenkt. Gehen sie kaputt, kann sich eine Reparatur noch lohnen. Geht es um die Daten, die auf dem Gerät gespeichert und nicht gesichert wurden, kann selbst die Reparatur eines alten Handys sich noch auszahlen. Mit Screen Shop werden nicht nur Displays für Mobilgeräte aller Art geboten. Hier findet sich auch das passende Werkzeug für die Reparatur. In modernen Smartphones ist nicht viel Platz für große Schrauben. Ohne spezielle Werkzeuge macht man höchstens noch den Rest kaputt. Mit http://www.screen-shop.net/ gibt es zu den Werkzeugen und Ersatzteilen alternative Reparatursets, in denen einige Werkzeuge und Ersatzteile bereits enthalten sind.

Am Handy können nicht nur die Akkus oder Sim Karten vom Laien gewechselt werden. Auf YouTube finden sich zu jedem gängigen Smartphone Reparaturanleitungen. Das ist keine Garantie, es mit den passenden Ersatzteilen wirklich zu reparieren. Aber die Wahrscheinlichkeit steigt ungemein, wenn man sich alles ansehen kann und erklärt bekommt. Wem es wegen der enthaltenen Daten zu heikel ist, der kann sein Smartphone zu Screen Shop einsenden, damit es hier repariert wird. Damit kann man sehr sicher davon ausgehen, das Handy noch bedienen und die Daten auslesen zu können.

Auch für Tablets oder Notebooks werden kleinere Schrauben oder sogar garkeine verwendet, man kann diese dennoch öffnen, wenn man die richtige Technik kennt und die passenden Reparaturwerkzeuge hat. Bei vielen Smartphones kann das Display auch einfach entfernt und wieder drauf geklebt werden, wenn das passende Reparaturwerkzeug vorhanden ist. Und mit jeder selbst durchgeführten Reparatur steigen die Chancen, dass aus dem kaputten wieder ein heiles Gerät wird. Sollte doch einmal ein neues Smartphone benötigt werden, kann auf eBay ein kaputtes zu kleinem Preis bestellt und daheim repariert werden. Es lohnt also, einmal anzufangen und vielleicht auf fünf Geräte nur drei zu retten. Mit der Zeit wird man jedoch vier oder fünf von fünfen retten und spart viel Geld.

Gerade bei hochpreisigen Mobilgeräten ist die Reparatur wesentlich günstiger als ein Neukauf. Selbst wenn die Daten auf dem kaputten Mobilgerät gesichert wurden, müsste es bei einem Neukauf komplett neu eingerichtet und aufgesetzt werden. Wer jedoch mit einem Reparaturset von Screen Shop und den passenden Ersatzteilen alles selber repariert, spart neben Geld auch viel Zeit.

Ein wesentlicher Grund für eine Reparatur vom hochpreisigen Mobilgerät wäre außerdem die Umwelt. Gerade diese hochpreisige Technik wird mit sehr hohem Aufwand produziert und belastet damit auch die Umwelt. Wenn mit einer kleinen Reparatur kein neues Gerät gekauft werden muss, freut sich die Umwelt. Es sprechen demnach viele Gründe für das Angebot von Screen Shop mit Reparaturwerkzeugen und Ersatzteilen für Mobilgeräte.