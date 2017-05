Der Maschendrahtzaun ist immer noch der Marktführer bei Zäunen



Zudem zeichnet sich ein Maschendrahtzaun zum Einbetonieren auch durch seine Robustheit und Langlebigkeit aus. Da ein neu gekaufter Maschendrahtzaun auch immer beschichtet ist, brauchen Sie sich bei einem Maschendrahtzaun über eine eventuelle Korrosionsanfälligkeit keine Gedanken machen. Bei der Montage ist der Maschendrahtzaun einfach handzuhaben und rasch aufgestellt. Neben seiner Funktion als Abgrenzung bzw. als Gartenzaun, eignet sich diese Zaunart auch hervorragend für die Begrünung Ihres Gartens. Efeu, Klematis und Co. lieben es, wenn sie am Maschendrahtzaun frei und ungehindert hochwachsen können. Somit erfüllt Ihr Maschendrahtzaun auch einen sehr guten Zweck für die Fauna. Im Handumdrehen wird Ihr grüner Gartenzaun zu einem Tummel-, Nist- und Nahrungsplatz für Insekten und Vögel. Neben unserem Maschendrahtzaun Angebot können wir Ihnen natürlich auch andere Zaunarten offerieren. Der Maschendrahtzaun mit zum Beispiel Bodenhülsen zur Grundstücksbegrenzung aber auch Gabionen und Sichtschutzzäune runden unser umfangreiches Zaunangebot ab. Die Qualitätsgarantie können wir an unsere Kunden weitergeben, da bei vielen Zaunarten eine bis zu 15-jährige Herstellergarantie inbegriffen ist.



Das passende Gartentor zum Maschendrahtzaun



Hier bieten wir Ihnen Gartentore, Industrietore, Tore für Wildgatter, Kombitore für Doppelstabmatten, Tore für Stab- und Ziergitter, Bardo Gartentore, Dino Pro DS Tore und feuerverzinkte Gartentore. Ein Vertreter aus dem Stahlzaun-Bereich ist der auch der GAH-Maschendrahtzaun. Dieser Stahlzaun gehört im modernen Zaunbau zu den Top-Modellen und zeichnet sich vor allem durch günstige Preise und durch eine große Flexibilität aus. Den Stahlzaun können wir Ihnen entweder als Komplettpaket, oder als 25 Meter Rolle und bis zu einer Zaun-Höhe von 200 cm liefern. Die Stahlzaun Rollen bieten wir Ihnen mit der Oberfläche Grün RAL 6005 und als verzinkte Maschendrahtzaun Variante an. Von der Maschenweite her ist dieser Stahlzaun in den Dimensionen 50x50x2,8 mm bzw. 60x60x2,8 mm jederzeit über unseren Online-Shop zu beziehen. Flexibler sind wir aber bei unseren Maschendrahtzaun Komplettpaketen.