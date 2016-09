Lüftungsanlagen werden heutzutage in modernen Häusern schon fast so selbstverständlich verbaut wie z.B. eine effektive Hausdämmung - und das aus gutem Grund. Top isolierte Fenster, Türen und Wände sorgen dafür dass kaum Energie verloren geht, aber aus diesem Grunde können Häuser nichtr mehr so effektiv "atmen". Hier schaffen moderne Lüftungsanlagen abhilfe.