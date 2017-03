Wer viele Termine hat, der soll besser ab und an auf die Uhr schauen. Mit Graz Design werden den Kunden sehr leise und zugleich auch schöne Wanduhren angeboten. Es ist eher eine schlichte Wanduhr, hinter die ein Wandtattoo geklebt wird. Es handelt sich um eine selbst klebende Folie, die auf ganz unterschiedlichen Oberflächen haften und sich später rückstandsfrei wieder entfernen lässt. Damit wird aus der einfachen Wanduhr ein richtiges Kunstwerk sowie die Kunden eine sehr große Auswahl an Hintergründen haben. Die eigentlichen Wanduhren gibt es in fünf Farben, das Aluminium wird lange Bestand haben. Die Hintergründe können hingegen sehr flexibel ausgetauscht werden, wenn sie einem nicht mehr gefallen. Die Kunden können auch die Wanduhr für sich alleine bestellen, um eigene Hintergründe oder alte Uhrgehäuse zu verwenden.

Für alle, die weniger künstlerisch begabt sind, ist Graz Design nicht nur wegen der Wanduhren die perfekte Anlaufstelle für die Innenraumgestaltung. Wer seine Möbel aufgestellt hat, der hat immerhin noch freie Flächen an den Wänden, an der Decke, an den Fensterscheiben, auf den Türen oder den Schränken. Warum nicht Wandtattoos, Wandbilder, Fensteraufkleber, Fliesenaufkleber oder andere Dekoelemente anbringen? Mit www.graz-design.de mangelt es den Kunden nicht an Auswahl. Zu den meisten Motiven können sie sich sogar noch die Farbe oder auch die Größe aussuchen. Das ist bei der Auswahl gerade wegen der on Demand Fertigung noch immer sehr günstig, da auf große Lagerhaltung verzichtet werden kann. Wer möchte als Händler schon mit der großen Auswahl auch ein großes Risiko beim Abverkauf eingehen? Graz Design schaltet genau dieses Risiko aus und wird nach der Bestellung in Deutschland dennoch innerhalb von 5 Werktagen liefern. Bei den Wandtattoos oder ähnlichen Artikeln werden sogar neben Anleitungen noch Testaufkleber geliefert. Wer nach Anleitung zur Probe verkleben kann, der wird das eigentliche Wandtattoo direkt beim ersten Mal richtig anbringen. Die Bestellung bei Graz Design soll immerhin auch nach der Lieferung noch Freude bereiten. Ist das Motiv doch irgendwann einmal langweilig, dann kann dieses rückstandsfrei entfernt und gegen ein anderes ersetzt werden. Gerade in Kinderzimmern ist das sehr wichtig, da die Kinder schnell ihre Interessen weiter entwickeln.

Bei tausenden Motiven würde jeder schnell den Überblick verlieren. Deswegen werden alle Produkte nicht nur in Produktarten, sondern auch in weitere Rubriken gruppiert. Wer bei den Wandtattoos direkt unter Kinderzimmmer oder unter Retro suchen kann, der wird schneller fündig. Dennoch sollte der Tee bereit stehen, Graz Design hat viele eigene Kreationen entworfen, die so schnell nicht aus der Mode kommen. Warum nicht direkt mehrere Stellen in der Wohnung aufwerten, um sich nicht für das eine oder andere Motiv entscheiden zu müssen?



