Aktueller-bau-infodienst: Erst kürzlich gestartet und schon auf Erfolgskurs.



Der neue Service "www.aktueller-bau-infodienst.de" steht seit kurzem zur Verfügung, damit Planer, Betriebe, Bauherren und Investoren in Zukunft immer auf dem aktuellen Stand sind.

Interessante, gewerkübergreifende Bauinformationen über neue Produkte, Weiterentwicklungen und Innovationen für Planer, Betriebe, Bauherren und Investoren kommen oft erst sehr spät, manchmal sogar nur durch Zufall bei denen an, für die sie eigentlich bestimmt sind.

Die tausendfachen Aussagen: "Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt" sind der beste Beweis dafür.

Nicht selten haben Informationen, die ihr Ziel zu spät erreichen, damit einen Großteil an Wert verloren. Dabei sind gerade Architekten, Planer und ausführende Betriebe ständig auf aktuelle Informationen angewiesen. Ihre Klientel erwartet von ihnen zu Recht, dass sie sich in Bezug auf Produkte, deren Beschaffenheit und Funktion immer auf dem aktuellen Stand befinden.

Und vor allem Bauherren und Investoren möchten sich bei Ihren Vorhaben immer an den neuesten Produkten und Leistungen orientieren.

Die Lösung für Alle bietet sich jetzt mit der neuen Internetplattform

www.aktueller-bau-infodienst.de ganz besonders an.

Es geht bei dem neuen Service nicht um Fach- oder Hintergrundinformationen oder um die Bewertung von Produkten oder Leistungen. Bei dem neuen aktuellen-bau-infodienst geht es ausschließlich um die Frage, welche Produkte und Leistungen sich für welchen Bereich und für welchen Zweck am besten eignen.

Entsprechende Informationen erfolgen als Kurzbeschreibung in den vorgesehenen Rubriken. Ein Link zum jeweiligen Anbieter ermöglicht sofort weitergehende Informationen.

Hinzu kommen Informationen über Messen und Veranstaltungen rund um den Bau, Hinweise auf Fertighäuser, Literaturhinweise sowie in Zukunft aktuelle Nachrichten aus Unternehmen.

Ein Newsletter wird schon bald den neuen Service ergänzen. Interessenten bekommen dann jeweils brandaktuelle Neuigkeiten automatisch frei Haus.

Bereits im Ansatz ist die positive Resonanz auf "a-b-i" (wie der neue Service schon jetzt genannt wird) deutlich spürbar. Anbieter und Interessenten sind gleichermaßen davon angetan.

Die eine oder andere kleine Änderung oder Ergänzung wird im Laufe der Zeit sicherlich noch hinzu kommen. Grundsätzlich kommen prägnante Kurzinformationen in dieser Form aber bestens an.



