Das Unternehmen Schmidt Küchen bietet Küchen mit bis zu 25 Jahren Garantie. Der Inhaber des Schmidt Küchen- und Wohnweltenstudios ist Udo Stüken. Es ist das Erste Küchenstudio von Schmidt Küchen in Niedersachsen. Der Inhaber berät Kunden mit einem hochkarätigen Beraterteam rund um Küchen, Einrichtung etc. Das Küchenangebot bei Schmidt Küchen ist mannigfaltig. Das Unternehmen ist eine Unternehmensgruppe aus Frankreich. Der Hersteller produziert Küchenmöbel seit über fünfzig Jahren. Das Unternehmen ist auch für fachmännische Maßanfertigungen bekannt. Schmidt Küchen wartet neben Qualitätsküchen aber auch mit verschiedenstem Küchenbedarf auf.



Küchentrends 2017 im Küchenstudio in Osnabrück zu sehen:



Ein exquisiter Trend in diesem Jahr heißt Inno-Quarz! Es handelt sich dabei um edlen Stein. Der Edelstein aus Quarz ist ein Komposit-Gestein. Natürliches Quarzpulver ist hier zu 93% vorhanden. Harz- sowie Farbstoffe werden dem Gemisch beigemengt. Das Besondere dabei ist, dass es mit Glas- oder Spiegelelementen verziert werden kann. Ein hervorragender Trend in diesem Jahr. Dieser Stein ist optimal als Arbeitsplatte geeignet. Es ist sehr hitzebeständig. Außerdem kratzfest und wunderbar robust. Der Stein ist fast so hart wie Diamant. Darum zeichnet es sich durch starke Langlebigkeit aus. Außerdem lässt es sich leicht reinigen. Glas- und Spiegelelemente zeichnen diesen Küchentrend auch durch Schönheit im Detail aus. Es gibt ein breitgefächertes Programm an Optiken zu diesem Trend.



Langlebigkeit der Möbel für die Küchen ist bei den Experten garantiert. Das Holz wird nur aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern bezogen. Im Hause Schmidt Küchen wird auf Umweltfreundlichkeit größter Wert gelegt. Schmidt Küchen wurde 2016 mit dem GREEN FRANCHISE Award ausgezeichnet. Dies ist eine Auszeichnung ihres gelebten Umweltbewusstseins!



Neue Innovationen und Trendsetter der Designer:



Das Unternehmen strebt immer nach Perfektion. Neue Küchenoptiken gibt es jedes Jahr. Ein optisches Highlight 2017 bietet ein Stauraumwunder. Der 1,95 Meter große Vorratsschrank besticht durch kompakte Funktionalität. Jede Schublade ist einzeln zu öffnen. Die Auszüge lassen sind vollständig ausziehen. Es bietet großzügig Platz zum Verstauen. Großzügiger Stauraum darf in keiner Küche fehlen. Die Schubkästen sind stauraumoptimiert. Trendig sind auch die tragbaren Tellerhalter. Diese Ideen helfen der Küchenorganisation.