Hochwertige Liege mit einer sehr stabiler Struktur, extra designt um Platz zu sparen, da die Liege sich um die eigene Achse 240°drehen kann. Sie verfügt über 3 Motoren um die Höhe, die Neigung der Rückenlehne und die Neigung des Sitzes zu regulieren. Fußstützen mittels Gasfeder regulierbar und beidseitig verstellbare Armlehnen.



Auch mit 5 Motoren erhältlich (Modell 2246C), um die Fußstützen unabhängig voneinander zu regulieren. Hochwertige PU-Polsterung, leicht abwaschbar.

Technische Details:

3 Motoren: Rückenteil, Höhe, Sitzneigung

Masse m. Armlehne: 186x82 cm

Masse o. Armlehne: 186x57 cm

Gewicht: 79 Kg

Polsterung: PU

Gesichtsausschnitt

Up and Down 56/89 cm



Dazu können Sie bestellen



Frottebezug 2246A

Heizung

Wireless