...ein Feuerwerk der Mode - bei uns erstrahlen die schönsten Herbst-Kreationen am Modehimmel... Star-Appeal und himmlische Designs - ob Strick, Kleid oder Outdoor-Fashion - jeder Artikel ein modischer Volltreffer...mit am Start tolle Markenmode...der Herbst kann kommen...die perfekte Kleidung dazu präsentieren wir in unseren Neueinstellungen....hinreißende Outdoormode, bezaubernder Strick und unverzichtbare Edel-Basics für die kalte Jahreszeit.....mit am Start - Highlights der Marken- und Designer-Mode…



Z.B.

Rich&Royal, Pullover grau mit Peace-Zeichen

Der edle Farbton wirkt sehr extravagant, überlässt aber den wunderschönen Details die Hauptrolle. Kurz geschnittener Pulli im Grobstrick mit weichem Griff, Easy zu Skinny-Jeans und Bikerjacke zu stylen. Eingearbeitetes Peace-Zeichen aus silbernen Lurex, überschnittene Schulter. Rippstrick an den Abschlüssen. Kleines Metall-Logo hinten. Länge ca. 56 cm. Herrlich warme, weiche, flauschige Qualität aus 35% Polyacryl/35% Polyamid/26% Mohair/4% Polyester.