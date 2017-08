Getraut mit einer Kaffeetasse

Die alltägliche Verwendung einer Kaffeetasse ist für die eine Hälfte der Menschheit so selbstverständlich wie der Griff zur Gabel, zum Löffel, zu einem Kamm und einem Stift. Zufällig ersetzbar, egal in welcher Form, Farbe oder Größe. Die Hauptsache ist indes, im Schrank befindet sich eine saubere Kaffeetasse, sowie man eine braucht. Für den anderen Teil der Menschheit , haben Kaffeetassen eine ganz spezielle Bedeutung. Sie vermittelt Individualität, Stimmungen und manchem kann hin und wieder als Ersatz für eine Person zum Reden dienen.



So etwa meine Großmutter. 93 Jahre und über 20 Jahren alleine lebend. "Meine Tasse ist für mich mein bester Freund" sagte sie vor einigen Monaten. Sie begleite einen durch das Leben, jeden Tag sei sie da, wenn man sie braucht, sie funktioniere immer, und "ja", gibt sie zu, "Ab und an kann man auch mit ihr sprechen!" Tasse sei immer ganz Ohr! Bislang gab es keinen Widerspruch von der Kaffeetasse, und somit habe sie immer Recht, behauptet meine Oma. Selbstredend kommt diese Form der Kaffeetassenverehrung nur vereinzelt vor aber dennoch gilt: Die Kaffeetasse ist alles andere als nur kein anspruchsloser Behälter zum Trinken eines kaffeehaltigen Getränkes!



Kaffeetassen kaufen

Tippt man den Begriff "Kaffeetasse" in die Suchmaske bei einem zufällig ausgewählten Internetauktionshaus ein, werden Tausende von Ergebnissen angezeigt. Keinesfalls alles die gleichen Tassen. Nein. Alles verschiedenartige! Unter dem Begriff "Kaffeetasse" findet man bei Google gleich über 4 Millionen Suchergebnisse und auch bei Amazon findet man tonnenweise originelle und lustige Kaffeetassen. Irgendetwas muss also dran sein, dass sich so viele Leute für diesen bescheidenen Porzellankrug interessieren können.



Psychologie

Im Freundes- und Bekanntenkreis ebenso bei Familienangehörigen um, erhält man auf die Frage, ob man denn eine Lieblingskaffeetasse habe des Öfteren die Antwort: "Ja, ich habe eine Kaffeetasse, aus der ich am Liebsten meinen Kaffee trinke." Die Liebe zur eigenen Tasse geht dann ab und an sogar so weit, dass das Liebsingstück trotz vorhandener Spülmaschine nach jeder Benutzung sofort per Hand gewaschen wird, um sie beim nächsten Kaffeegenuss wieder in Reichweite zu haben.



"Ich fühle mich morgens nicht so gut, wenn ich nicht aus meiner geliebten Kaffeetasse trinken kann. Das ist dann so, als ob ich mit dem falschen Fuß aus dem Bett bin", so eine Bekannte. Eine Kaffeetasse soll also nicht nur besonders individuell aussehen, etwa mit Ohrenhenkel, einem Rüssel dran, selbst mit einem Kunstbart versehen soll es sie geben! Den Status eines Glücksbringer hat der Kaffeepott zwischendurch bei vielen Menschen erreicht.



Kaffeetassen-Sprüche

Bei der Auswahl der Kaffeetasse spielen Farbe und Form keine unbedeutende Rolle. Immer wieder wird jedoch dem Spruch, welche als Text die Tasse ziert eine segnifikante Bedeutung zugemessen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt, beispielsweise findet man solche Sprüche wie:



Ich bin der Boss

Guten Morgen

Lächle, denn Du kannst sie nicht alle töten

Lass Dich nicht unterkriegen

Frühaufsteher

Heute zeigst Du es allen

Dieser Tag wird Deiner!

Nachtschwärmer

Neben seiner Funktion als Glücksbringer, kann eine Kaffeetasse also auch schon eine fast horoskopähnliche Aufgabe übernehmen.



Vereinzelt soll es schon passiert sein, dass Leute allein aus der Tatsache heraus, welchen Typ Kaffeetasse jemand verwendet, den Traummann fürs Leben gefunden haben sollen. Wesentlich häufiger ist es jedoch vorgekommen, in denen die Kaffeetasse keine Rolle als Heiratsvermittler spielte. So gibt es beispielsweise eine Geschichte einer Dame, welche die Wohnung des bis dahin optimalen Mannes fluchtartig verließ, weil sie im Küchenschrank einen Kaffeepott mit Aufdruck "Mamas Liebling", der Abkürzung eines Fußballvereins oder einer ungeliebten Partei oder dem Porträt einer Schlagersängerin fand.



Es spielt gar keine Violine, wie ihre Kaffeetasse aussieht, was Sie damit assoziieren , selbst wenn Sie die Tasse als Gesprächsersatz verwenden. Eine Kaffeetasse drückt Individualität aus. Und das ist der Grund, worin die Einzigartigkeit der Menschen liegt.