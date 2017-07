Das hat sich auch der Texter Günther Nau gedacht, als er im Mai 2017 ein neues Verbraucherportal gegründet hat. Es handelt sich hierbei nicht um eine weitere der vielen im Internet vorkommenden Verkaufsseiten mit gefühlten tausenden Angeboten ohne Unterstützung, sondern vielmehr um eine Beratungsplattform im Bereich Schlafsofas. Die Ursachen für diese Seite waren sehr vielschichtig. Ist man im Netz auf der Suche nach einem günstigen Sofa, wird man von einer schier unerschöplichen Vielzahl an Angeboten erschlagen Was man aber nicht findet, sind Portale und Seiten mit solidem Hintergrundwissen, welche dem Leser bei einer Kaufentscheidung unterstützend zur Seite stehen.



Der aktuelle Modetrend unterliegt einer permanenten Änderung, diesen kann auch das Wohnambiente und den Sofas nicht entkommen. An die konstant in die Höhe kletternden Wohnungskosten haben wir uns unterdessen gewöhnt. Mit dem heutigen Mietpreis für eine 60 m² Wohnung konnte man sich vor einigen Jahren ganz bequem eine 80 m² Wohnung leisten. Dieser Umstand zwingt viele Mieter zu einer Umorientierung der Größe der Wohnung, damit verbunden auch die Wohungseinrichung und insbesondere die Schlafsituation. Für das vormalige Standard-Schlafzimmer ist in einer kleineren Wohnung kaum noch Platz, genauso ist es unmöglich, mal ungeplant eine Schlafgelegenheit für Gäste zu haben. Diesen gegenwärtig kaum noch vermeidbaren Zustand möchte die Plattform sofa24.net ändern. Der User erhält nicht nur Angaben zum Thema Sofas in jeder Größe, Form und Ausführung, er wird begleitend in die Geheimnisse der Mannigfaltigkeit dieser Produktpalette eingeweiht. Mit ausführlichen Aussagen zum Innenleben eines Schlafsofas oder auch der Unterschiede im Bereich der Polsterung wird nicht gegeizt. Das Spektrum beinhaltet die Schaumstoffmatratze, die Kaltschaummatratze und endet beim Federkern.



Gute Anregungen erhält der User bei der Wahl der Polsterstoffe und Lederausstattung. An erster Stelle soll jedoch das Gefühl transportiert werden, dass gute Qualität nicht notwendigerweise teuer sein muss, es aber immense Unterschiede bei der Auswahl der Schlafsofas gibt, die es zu berücksichtigen gilt. Angefangen vom Gästebett bis hin zum Dauerschläfer. So kann sich der Leser einen genauen Überblick darüber verschaffen, welche Sofa für ihn das Richtige ist und als Folge einen Fehlkauf vermeiden. Selbst in kleinen Räumlichkeiten ist guter Schlaf nicht ganz unwesentlich.



Relevant sind die Ratgeber Artikel . Hier findet der User die unterschiedlichsten Antworten auf die Fragen rund um das Thema "Sofa" . Der Ratgeberbereich wird immer weiter gepflegt und wächst somit in regulären Abständen. Da alles einer ständigen Veränderung unterlegen ist, werden sich die Autoren des Portals über fehlende Arbeit bestimmt nicht ärgern müssen.